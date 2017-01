Cote d'Ivoire: Georges Dassys - "Ce pays va plutôt bien"

Le président du Conseil économique et social européen était à Yamoussoukro ce week-end. Il a visité la basilique Notre Dame d'Afrique, l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny et d'autres réalisations.

En attendant de revenir sur le reportage dans notre parution de demain, nous vous proposons les propos qu'il a tenus à l'issue de la visite.

« Je suis très heureux et honoré d'être parmi vous et d'être arrivé à Abidjan. Je le dois à mon ami Diby Charles Koffi, président du Conseil économique et social.

Et ce matin (samedi, ndlr) j'ai eu l'honneur de faire la connaissance du gouverneur Augustin Thiam et de ses collaborateurs. Je suis ébloui par tout ce qui se fait. Je crois que ce pays va plutôt bien.

Et j'espère que ce pays ira bien pour l'ensemble de la population qui y vit. Vous savez, je ne peux pas promettre monts et merveilles.

Je suis un homme de parole et je peux promettre que je ferai tout pour que l'institution que je préside participe activement à des projets communs et que les décideurs de l'Union européenne tiennent compte très sérieusement de la nécessité de développer davantage la coopération avec les pays africains et particulièrement avec la Côte d'Ivoire ».