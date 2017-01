Ile Maurice: Polygamie - La dure réalité des «autres» épouses

Il a deux épouses. Il célèbre également les mariages religieux et unit les hommes à leur deuxième ou troisième épouse. «Je connais très peu de polygames qui sont heureux. Dans plus de 90 % des cas, cela se termine par un échec.»

Malgré ce qu'en pensent les autres, malgré cet imbroglio, Farheen a toujours été une femme indépendante, tient-elle à préciser. Alors, il y a quelques années, avec l'aide de sa mère, elle a ouvert un magasin. Même là, petit à petit, la première épouse a commencé à y «fourrer son nez». Chose qui la mettait hors d'elle. La réponse de son mari, quand elle lui en fait part ? «Bé to pann pran so mari twa ?»

Et puis «ses enfants à elle viennent chez moi, ils fouillent partout. Une fois, ils étaient même venus prendre mon lecteur DVD car le leur ne marchait pas». Lorsqu'elle a refusé, la réponse des enfants a été celle-ci : «Bé pou nou papa mem sa !» La réaction du père ? «Il a coupé court à mes protestations. Et m'a dit que c'était leur façon à eux de lui exprimer leur amour.»

«Bé to pann pran so mari twa ?»

Le problème, selon Farheen, c'est que son époux se sent «redevable» envers la première épouse. «Elle lui a accordé la permission de se remarier, alors il lui en est reconnaissant.» Dans d'autres cas, estime-t-elle, si «le mari se passe la corde au cou sans le consentement de la reine de la ruche, il se sentira mal et essaiera par tous les moyens de se racheter». Dans les deux cas, fait valoir Farheen, c'est «l'autre femme» qui est perdante.

Avant le mariage, les promesses et les belles paroles de son amoureux lui faisaient tourner la tête. «Mais une fois qu'on est pris dans les filets, on voit la réalité en face», lâche Farheen, aigrie. Pour se consoler, elle pense à ses deux enfants.

Farheen (prénom modifié) a 38 ans. Et, il y a 12 ans, elle a épousé un homme marié... Pourtant, elle ne manquait de rien. Les finances allaient bien. Son physique est loin d'être ingrat. Alors qu'est-ce qui l'a poussée à accepter cette situation ? «Ziska zordi mo pa ankor gagn konpran momem. Si c'était à refaire, j'y réfléchirais à deux fois, c'est certain !»

