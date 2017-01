Burkina Faso: 28 milliards de FCFA pour vaincre la pauvreté en milieu rural

Burkina Faso-Egypte et Cameroun-Ghana seront les affiches des demi-finales de la CAN 2017 de football, les 1er et 2… Plus »

Chaque année, environ 150.000 enfants au Burkina souffrent de malnutrition aigüe. « Si l'enfant, durant la période de 0 à 2 ans, n'a pas reçu une nutrition de qualité et en quantité, le développement de son système nerveux sera affecté pour toujours avec une perte de coefficient intellectuel et de productivité à l'âge adulte », a prévenu Anne Vincent.

Pour le directeur général de la Coopération, Ambroise Kafando, ces signatures traduisent la mise en œuvre des priorités que le gouvernement burkinabè s'est fixées à savoir, apporter plus de prospérité et de bien-être à la population.

«9 milliards de F CFA serviront de crédits bancaires aux caisses populaires pour soutenir les chaînes de valeurs dans les produits agricoles et 1,5 milliard de F CFA pour soutenir la résilience des communautés des régions du Centre-Nord, du Sahel, et de l'Est», a-t-il poursuivi.

Expliquant la répartition de la manne financière, le diplomate américain a fait savoir que 14,6 milliards de F CFA seront utilisés pour aider les personnes vulnérables dans le domaine de l'élevage dans les régions des Cascades, des Haut-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et de l'Est.

