Cote d'Ivoire: Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan - 1.829.000 passagers transportés en 2016

1.829.000 passagers transportés en 2016 par l'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Aeria) contre 1.572.000 en 2015. Et cela, après 1.300.000 passagers au titre de l'année 2014, record jamais atteint même au plus fort de l'embellie du trafic à la fin des années 90.

Cette information a été donnée le 27 janvier 2017, à l'aérogare sud de l'aé- roport d'Abidjan, par Gilles Darriau, Directeur général d'Aeria dont la structure célébrait l'évènement.

Selon Darriau, ce résultat, Aeria le doit au personnel, aux partenaires, à l'Etat, aux autres compagnies aériennes, mais surtout à Air Côte d'Ivoire qui a transporté 40% des passagers enregistrés en 2016. Soit 700 000 voyageurs.

Darriau a annoncé qu'avec ces chiffres, cela nécessite des infrastructures appropriées pour la gestion de ce trafic.

Il a donc révélé qu'à cet effet, Aeria conduit de grands travaux et 40 milliards FCFA seront investis sur les 3 années à venir : côté piste, l'accent sera mis sur la création d'une aire de stationnement sud permettant de faire face à l'augmentation du nombre d'avions pendant les heures de pointe ; la mise aux normes du parking principal pour les avions de code F (Airbus A380) par une extension du parking et la création d'une "taxilane" conforme ; la création d'un taxiway parallèle à la piste afin d'amé- liorer l'utilisation de cette dernière en réduisant les temps d'attente dus à la remontée de la piste.

Côté ville, il est prévu l'extension du parking autos et côté aérogare, le démarrage dès 2018 des travaux d'extension de l'aé- rogare internationale. Le général Abdoulaye Coulibaly, Pca d'Aeria, abondant dans le même sens que le Directeur général, a informé que de grands projets verront le jour au sein de l'aéroport.

Toute chose qui sera au bénéfice surtout d'Air Côte d'Ivoire dont il est également le Pca. Dans son intervention, Soro Bakary, Directeur de cabinet du ministre des Transports, a salué le résultat obtenu par cet aéroport qui est engagé sur la voie de la dynamique et de la modernité.

« C'est un pas vers l'avant, un pas de plus vers l'avenir. Je salue la vision et le dynamisme du Pca et la qualité managériale du Directeur général. Je ne saurai oublier le personnel pour le travail abattu et je félicite tous ceux qui seront décorés », a souligné le représentant du ministre des Transports.

Au cours de cette cérémonie, l'Etat de Côte d'Ivoire, par le biais du ministère de l'Emploi et de la protection sociale a distingué au titre de leur mérite, près d'une vingtaine d'agents d'Aeria dans les caté- gories Or, Vermeil et Argent.