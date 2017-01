Ile Maurice: Drogue - Quand des membres du barreau font la loi derrière les barreaux

Ce dossier a été réalisé par un collectif de journalistes de l'express. Pour des raisons de sécurité et d'opérabilité, et en fonction des autres papiers à venir, nous avons choisi de ne pas signer les articles.

L'express consacre un dossier au trafic de drogues dures et ses ravages à Maurice. C'est de la prison centrale que s'organise le trafic d'héroïne. Un cerveau ougandais alimente les trois plus gros trafiquants de Maurice. Ces "grossistes", avec l'appui de quelques hommes de loi, gèrent leurs trafics et millions et contrôlent, à distance, leurs lieutenants, tels Ashish Dayal...

En effet, le personnel surveillant des prisons peut suivre la visite entre l'avocat et le détenu. En revanche, il ne peut écouter ce qui se dit entre ces deux personnes. Par contre, l'écoute est autorisée quand il s'agit d'une visite entre un détenu et un de ses proches.

Selon nos informations, les pratiques réglementaires veulent que ce soient les prisonniers qui sollicitent des avocats. Les détenus doivent faire une requête officielle auprès du Welfare Officer de la prison et demander que l'avocat fasse le déplacement jusqu'à la prison pour leur rendre visite. «Mais depuis des années, ce sont les avocats qui viennent voir ceux qu'ils présentent comme leurs clients et certains ont déjà passé toute une journée à rendre visite à des prisonniers», précise une source.

Mais, depuis que la Commission d'enquête présidée par l'exjuge Paul Lam Shang Leen a ciblé une liste d'avocats ayant rendu des visites répétées à des détenus, les hommes de loi se font de plus en plus rares dans les prisons. Nous avons tenté de comprendre comment certains membres du barreau ont pu faire la loi dans ce milieu qui n'est pas le leur.

