Burkina Faso/Tunisie: Galopez, galopez !

Burkina Faso-Egypte et Cameroun-Ghana seront les affiches des demi-finales de la CAN 2017 de football, les 1er et 2…

Par conséquent les Burkinabè devraient accueillir les Etalons à leur retour avec des fleurs et non des heurts. Vivement que le galop de la vibration se poursuive pour clouer le bec à ceux qui se moquaient des Burkinabè en disant: «ballon c'est pas vélo».

Aujourd'hui, le rêve est permis. La coupe est à portée de la main. Rêver de la coupe d'Afrique des Nations 2017 est possible. Il suffit d'y croire et de jouer avec la même détermination. La persévérance et la motivation payent et les joueurs viennent d'en faire la preuve.

Cet esprit devrait guider tout Burkinabè soucieux de son pays. Il y a rares de victoires solitaires. Forcer l'admiration et le respect exige de soi une bonne attitude et un effort.

De Libreville au Gabon, jusqu'à Addis Abeba en Ethiopie en passant par Paris en France, la Suisse, la Belgique, le Canada et leur terre natale, le Burkina Faso, c'était l'extase et l'euphorie.

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 sera une bonne occasion pour Msakni et Co, afin de prendre leur revanche !» Voici ce que publiait le site tunisien www.directinfo.webmanagercenter.com, parlant des Aigles de Carthage le 23 janvier dernier.

Pourtant, la Tunisie est revenue de loin avec une égalisation signée Hassen Gabsi à la 89e minute alors qu'on était éliminé. Mais les tirs au but ont souri aux Burkinabè suite à des ratés de Chihi, Baya et Trabelsi.

«La dernière fois que la Tunisie et le Burkina Faso se sont rencontrés en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1998. Les Etalons ont éliminé les Aigles de Carthage des quarts de finale à l'époque, après une séance de tirs au but (7-8) alors que le match s'est terminé sur un score de parité (1-1).

