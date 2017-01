Burkina Faso: Collectif-CGTB - Le «général» Bassolma Bazié galvanise ses troupes

Les Etalons poursuivent leur belle chevauchée à la CAN Gabon 2017. C'est ainsi qu'ils ont dominé… Plus »

«Il s'est agi d'inviter les militants à rester sur le pied de guerre et à mettre tout en œuvre pour renforcer l'Unité d'action syndicale (UAS), la Coalition contre la vie chère (CCVC), et inscrire leur lutte dans la vision de l'ensemble du peuple».

«Ce programme qui est tant chanté n'est qu'une variante des Programmes d'ajustement structurel (PAS) appliqués depuis les années 1992 au même titre que le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD)», a précisé Bassolma Bazié.

Pour M. Bazié la question de l'indépendance politique, économique, sociale, culturelle et militaire reste toujours posée au «pays des hommes intègres».«Dès lors qu'on n'arrive pas à le comprendre ainsi, l'on sera amené à s'attaquer aux conséquences et non aux causes.

Pour le porte-parole du Collectif syndical CGTB, Bassolma Bazié, par ailleurs Secrétaire général de la CGTB, cette réunion avait pour but d'harmoniser les points de vue des participants sur les grandes questions qui caractérisent le monde d'aujourd'hui et particulièrement la situation nationale au Burkina Faso.

La coordination nationale du Collectif syndical de la Confédération générale de travail du Burkina (CGTB) a tenu une rencontre, le samedi 28 janvier 2017 à Ouagadougou. Le décryptage de la situation nationale et internationale et l'analyse de la vie organisationnelle du collectif-CGTB ont été au cœur de ce rendez-vous syndical.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.