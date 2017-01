Madagascar: Mariage dramatique sur la RN3 - Un camion tue ses 47 passagers

Police et gendarmerie sont tombées nez-à-nez à Anjozorobe hier. Alors que la première… Plus »

Trois membres du Gouvernement, dont le ministre de la Santé publique, celui du Transport et la Météorologie, ainsi que celle de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, se sont dépêchés sur les lieux du drame avec des kits médicaux ainsi que du formol pour les dépouilles, gardées au centre de santé de Base II d'Anjozorobe. Des médecins urgentistes sont également venus à la rescousse.

Dans un communiqué, le Gouvernement souligne que le poids-lourd impliqué dans cet accident est strictement réservé au transport de marchandises et n'est nullement destiné au transport de personnes. À l'occasion de la noce, il a été, néanmoins, détourné de son usage, pour faire office de véhicule de transport en commun de fortune. De source auprès de la gendarmerie, la Mercedes 813 a quitté Ambongamarina, où il a embarqué dix-huit familles du marié, et faisait route sur Ampaneva, localité dont la mariée est originaire, avant que le pire ne se produise.

Vers 5 heures et quart, en arrivant à l'entrée du pont, surplombant la rivière Mananara au point kilométrique 88+300, un camion de marque Mercedes Benz 813, à bord duquel se sont entassés les mariés ainsi que leurs plus d'une soixantaine d'invités, a fait un plongeon mortel. Le poids-lourd d'une dizaine de mètres était quasiment englouti sous les eaux montantes du Mananara, après sa chute. La Mercedes 813 s'est transformée en un piège mortel lorsque sa face avant s'est encastrée dans le lit de la rivière.

Plus de six familles décimées, 47 morts dénombrés, 24 blessés répertoriés, des disparus signalés. Une noce a viré au cauchemar à Anjozorobe. Un jeune couple qui allait célébrer son mariage à Talatanivolonondry, après leurs fiançailles la veille, a été terrassé avec des proches et amis. Le drame est survenu sur la RN3, à la hauteur d'Antetezana, samedi à l'aube.

