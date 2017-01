Ile Maurice: Passation de pouvoir - Rezistans ek Alternativ à l'assaut, l'opposition tâtonne

Il nous revient qu'au PMSD comme au PTr, deux courants de pensée s'opposent. Il y a ceux qui, dans les deux partis, demandent que la passation de pouvoir soit contestée en cour et ceux qui pensent, comme Paul Bérenger, qu'il ne faudrait pas y aller «brit brit». Selon une source dans l'opposition, la principale crainte de ce deuxième courant de pensée serait «de perdre l'affaire et ainsi de légitimer le poste de PM de Pravind Jugnauth.

Autre point également soulevé par la plateforme est que, dans le cas où, effectivement, un PM se retire, à cause de son état de santé ou pour d'autres raisons et qu'il démissionne en tant que député, c'est à la présidente de la République seule que reviennent les prérogatives de nommer le Deputy Prime Minister à ce poste. «Or, dans son discours du 21 janvier, c'est sir Anerood Jugnauth qui annonce que son fils sera le prochain PM en disant qu'il soumettra sa démission le lundi suivant», explique Jean-Yves Chavrimootoo, porte-parole du mouvement.

«Les procédures pour le remplacement d'un PM sont très claires. L'article 60 évoque que ce poste devient vacant quand le PM démissionne comme député ou alors s'il y a une motion de censure qui défie la majorité que détient le leader of the House», explique Rezistans ek Alternativ dans un document préparé pour expliquer la démarche entreprise par le mouvement.

La résistance s'organise. C'est le cas de le dire puisque des représentants juridiques de Rezistans ek Alternativ, Me Rex Stephen, leading counsel, et Me Arvin Ramsohok, se rendent, ce lundi 30 janvier, en Cour suprême.

