Ile Maurice: Accident à Port-Louis - Jokenson ne connaîtra jamais son enfant

La famille de Jokenson Bosquet a dû annoncer la triste nouvelle à la jeune mère, qui a regagné le domicile dimanche. Elle est sous le choc. «Ce n'est pas évident pour les deux sœurs et frère de Jokenson, âgé de 11 ans. Car cela fait un an exactement qu'ils ont perdu leur père. Et leur mère est décédée d'un cancer», s'attriste Davisha Rungen.

«Maçon, il essayait de remédier à sa situation financière difficile. On se demande comment la mère de ses petits, femme au foyer, va pouvoir nourrir ses bébés car elle n'a même pas d'argent pour acheter du lait», témoigne la cousine. La famille raconte que la victime était de nature douce et bien-aimée dans son entourage.

«Il était content lorsqu'il a appris la naissance de son fils. Il voulait lui donner son nom de famille. Il n'avait pas encore songé au prénom du petit car il ne s'attendait pas à avoir un fils.» Sa cousine ajoute que depuis la naissance du petit, il n'avait pu le voir qu'en photo. «Il allait fêter son anniversaire mais il n'avait qu'une chose en tête : assurer l'avenir de sa fille d'un an et de son nouveau-né. Pour cela, il devait arriver à joindre les deux bouts.»

