Ile Maurice: Programme électoral - L'OPR mise sur la création d'emplois

L'OPR a inscrit plusieurs projets d'infrastructure à son programme. L'un d'eux concerne la construction d'un nouveau bâtiment pour l'Assemblée régionale. L'agrandissement du port, de l'aéroport et de l'aérogare est également prévu. Ce parti annonce l'asphaltage de 20 kilomètres de routes. Avec l'arrivée du câble optique prévue pour 2019, le parti de Serge Clair a comme ambition d'aménager une technopole et un Technology park. Plusieurs projets dans le domaine de l'éducation, le sport et le logement figurent au menu.

Dans le domaine de la santé, l'OPR s'engage à ce qu'un cancérologue soit en permanence dans l'île et que des spécialistes visitent chaque mois Rodrigues. D'ailleurs, la construction de salles spécialisées et d'un nouveau bloc administratif à l'hôpital Queen Elizabeth est à l'agenda.

