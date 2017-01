Ile Maurice: Reform party - Roshi Bhadain reprend un logo du réseau social Pinterest

Le Reform Party de Roshi Bhadain a-t-il eu recours à Pinterest pour choisir son logo à la tête de lion ?

C'est ce que pensent les internautes mauriciens. L'express a fait le même exercice pour savoir d'où provient ce logo. C'est sur Google qu'on retrouve cette image, dans la barre de recherche avec les mots clés logo+lion. Puis on retrouve l'illustration sur un fond rouge sur le réseau social Pinterest.

Remontant à l'origine de cette création, on apprend qu'il s'agit d'une image créée par Patrick Sheehan, aux États-Unis, pour une école, Mullanphy ILC Elementary School, St-Louis, au Missouri. L'auteur affirme sur le site dribble.com, où il a télé- chargé son logo en 2015, que c'était: «One of the quickest logos I ever did. Done as a favor for a good school. Go Lions!»

De même, le slogan du Reform Party, «a generation ahead», fait penser à une pub des années 80. Soit celle de Pepsi Cola, datant de 1989. Pour vérifier, nous avons fait une recherche avec la devise en sélectionnant l'option image.

Lors du lancement de son parti vendredi dernier, Roshi Bhadain explique qu'un groupe de jeunes autour de lui a travaillé en très peu de temps. Selon lui, le logo représente un lion qui regarde dans toutes les directions.

L'express a tenté à maintes reprises de joindre Roshi Bhadain au téléphone. En vain.