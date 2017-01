Ile Maurice: DBM - «Peut-être que je prendrai de l'emploi comme mentor dans une firme privée», dit Chand Bhadain

Par ailleurs, Chand Bhadain, avait annoncé un éventuel départ de la DBM, depuis l'année dernière. Et à l'occasion de la présentation du Micro Credit Scheme, au Farmers Service Centre, à St-Pierre, en septembre dernier, l'ex-Chairman avait confié, à l'express, «Je compte me retirer soit au mois de décembre cette année, soit en février 2017».

«Je démissionne pour des raisons personnelles, cela n'a aucun rapport avec ma santé et le retrait de Roshi Bhadain du gouvernement. J'ai déjà dit dans le passé que je suis un professionnel et que je ne me suis jamais considéré comme un Chairman nominé pour des raisons politiques», a soutenu Chand Bhadain. Il a tenu à préciser que durant les deux années éffectuées au sein de la DBM, il n'a eu aucun problème avec qui que ce soit.

