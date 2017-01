Burkina Faso: Conseil d'administration du MATDSI - Simon Compaoré veut révolutionner son département

Le Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure (MATDSI) a tenu son premier Conseil d'administration, le vendredi 27 janvier 2017 à Ouagadougou. Une tribune de réflexion et de partage d'expériences afin de faire le bilan de 2016 et envisager les défis à relever.

L'ensemble des services et circonscriptions du Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure (MATDSI) étaient en conclave, le vendredi 27 janvier 2017, dans le cadre du premier Conseil d'administration dudit ministère.

Une rencontre qui permet aux acteurs de mutualiser les efforts dans le but d'un élan dynamique et opérationnel dans la conduite des activités du ministère.

Pour le premier responsable du ministère, le ministre d'Etat, Simon Compaoré, le bilan de 2016 est assez satisfaisant. Avec à la clé, les organisations réussies du 11-Décembre, du hadj, des élections municipales, etc.

Au plan sécuritaire, le renforcement de la lutte contre le terrorisme et l'organisation d'opérations spéciales de sécurisation de certaines régions (Sahel, Centre, Centre-Est, Sud-Ouest, Cascades... ) ont été cités en exemple.

Ainsi, le CASEM pourra analyser et tirer des enseignements des succès et les échecs du passé pour mieux accomplir les missions futures.

«Ce CASEM est une opportunité pour mon département de poser les bases d'une véritable révolution dans les domaines de la sécurité intérieure, de la décentralisation et de l'administration du territoire«, a indiqué le ministre d'Etat.

Placé sous le thème: «Mise en place du budget- programme: quelles stratégies pour relever les défis sécuritaires et assurer une gestion rationnelle des ressources humaines ?», le MATDSI précise que l'opérationnalisation du budget-programme, principe axé sur les résultats, boostera «inéluctablement» le développement économique et social dans le pays.

Insistant sur le volet sécuritaire, le ministre Compaoré affirme que le gouvernement a encore à l'esprit les durs moments d'attentats terroristes que le pays a connus courant 2016.

«Il convient pour notre part de dégager des pistes de solutions pour réduire l'insécurité et ce, en misant sur le renforcement de moyens matériels et la gestion rationnelle du personnel» selon Simon Compaoré.

Et pour cette mission, l'exécutif souhaite l'implication des populations via la mise en œuvre des polices de proximité. Par ailleurs, le ministre a appelé les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et à faire preuve de professionnalisme dans les opérations les concernant.