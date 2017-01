Angola: Le général Nunda relève la capacité des troupes dans la préservation de l'indépendance

Le vice-président de la République d'Angola, Manuel Domingos Vicente participe, dimanche et lundi,… Plus »

Il y a lieu de rappeler que le Mémorandum précité a été signé en 2002 par le Gouvernement et l'UNITA (Alors rébellion armée), à Luena, principale ville de la province de Moxico (est), au lendemain du rétablissement de la paix en Angola, après plus de 20 ans de guerre civile en Angola.

Actuellement, les FAA sont en train de créer des Instituts supérieurs des différentes branches. L'Institut Supérieur Technique Militaire est chargé de former des médecins et ingénieurs. L'Ecole Supérieure de Guerre assure la formation des officiers à travers les cours de Commandement et Action, et les cours de Stratégie et de l'Art opérationnel, a enfin précisé le Chef d'Etat-major général de l'Armée angolaise.

Selon le Chef d'Etat-major général, le nouveau processus exige également la formation de cadres. C'est ainsi qu'en 2002, a commencé le processus de création des institutions d'enseignement militaire, tels que le Centre d'instruction pour les soldats et caporaux, Ecoles de sergents, Ecole des officiers et trois Académies des trois branches militaires.

Nunda a expliqué qu'avant le rétablissement de la paix, les FAA avaient 10 régions militaires, et, en 2007, le Commandant en Chef (José Eduardo ds Santos) exigeant leur reconstitution, les FAA sont entrées dans un processus de restructuration, rééquipement et de formation de cadres.

Depuis 2002, année du rétablissement de la paix en Angola, les Forces armées ont entamé un processus de restructuration, car il faudrait les adapter à la réalité du Mémorandum de Paix de Luena, a-t-il ajouté à la presse, en marge de la réalisation des manœuvres de fin d'année d'instruction et préparation combative, éducative et patriotique, organisée au camps de la 50ème Brigade d'Infanterie Motorisée, dans la périphérie de Menongue, chef-lieu de la province de Cuando Cubango (extrême sud-est).

