Algérie: Islam Slimani, sixième plus gros salaire de la planète ?

La Chine s'attaque à Islam Slimani. Le buteur Algérien a eu une offre de la part du club chinois de Tianjin Quanjan. Recruté l'été dernier au Sporting Portugal pour 30 millions d'euros, Islam Slimani pourrait quitter Leicester à peine six mois après son arrivée. En effet, l'international algérien serait courtisé par un club chinois. Le Tianjin Quanjan serait prêt à investir 40 millions d'euros pour recruter Islamf Slimani.

Selon un journaliste de Sky sports, le club de Tianjin Quanjan serait prêt à proposer un salaire de 300 000 livres sterlings par semaine à Slimani, soit 15,6 millions de livres par an, l'équivalant de 19 millions d'euros par an. Ce gros salaire fera de Slimani le sixième plus gros salaire de la plante. En effet, c'est Tevez qui a opté pour le championnat chinois, le joueur le mieux payé de la planète avec un salaire de 40 millions d'euros. Cristiano Ronaldo arrive en seconde place de ce classement avec un salaire annuel de 24 millions d'euros, devançant Messi avec un salaire de 22 millions d'euros. Gareth Bale et Hulk se partagent la quatrième place avec un salaire de 20 millions d'euros par an. C'est dire que l'argent pourrait donner à réfléchir à Slimani pour songer sérieusement à son avenir et opter pour le club de Tianjin Quanjan.

Co-meilleur buteur de son club en Premier League avec Jamie Vardy (5 buts), Slimani joue sa première saison pour Leicester. Le champion d'Angleterre a fait savoir qu'il refuse l'offre du club chinois, sauf qu'avec la pression, il peut finalement céder. Slimani a été éliminé avec son équipe nationale, l'Algérie, du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 après deux nuls et une défaite.