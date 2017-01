Burkina Faso: Soins obstétricaux et néonatals - L'ENSP se dote d'un laboratoire équipé

Les Etalons poursuivent leur belle chevauchée à la CAN Gabon 2017. C'est ainsi qu'ils ont dominé… Plus »

Le ministre de la Santé et la directrice de l'ENSP ont, par ailleurs, traduit leur reconnaissance aux partenaires et leur ont assuré que l'équipement sera utilisé à bon escient.

Et «cet acte épouse également l'engagement du Président du Faso à réduire la mortalité maternelle et infantile au Burkina Faso», a ajouté M. Ouédraogo.

Ce qui ne pouvait donc pas concourir à l'atteinte des objectifs inhérents à ces travaux pratiques. «La construction et l'équipement adéquat de ce laboratoire d'acquisition de compétences est donc une aubaine pour améliorer les conditions de travail des enseignants et rehausser la qualité de l'enseignement», a appuyé la directrice de l'ENSP.

