Afrique Centrale: Traitement des informations en zone Cemac - Un nouveau système en place

Cet outil offert mercredi à Yaoundé par la GIZ permettra aux six pays membres d'avoir un accès rapide à l'ensemble des informations traitées au sein de l'institution

«Le système de gestion des connaissances », est un dispositif informatique et managérial qui permettra au siège de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et aux représentations pays d'avoir un accès rapide à l'ensemble des informations traités au sein de la Cemac et des Etats membres. Il est question selon Axel Saurer, chancelier, représentant de l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun que les six pays membres de la Cemac intègre dans ce système, des informations et données notamment sur les industries extractives et dans d'autres domaines. C'est la raison de la mise en place de ce projet harmonieusement intégré dans le paysage informatique de la Commission Cemac.

La cérémonie de remise officielle du système de gestion des connaissances de la Commission Cemac s'est tenue mercredi à Yaoundé. En présence de Adoum Hassan Bahkit, représentant du présidant de la Commission de la Cemac et du conseil technique principal du projet Remap, Uwé Michael New Mann. Les avantages d'un tel système, en plus d'un archivage efficace et intelligent de l'information sont notamment la transparence et une vue d'ensemble des affaires. Sans oublier l'accès facile aux informations pratiques, une meilleure convergence des projets et également une meilleure efficience des processus administratifs. Pour ce projet qui a couté 17 millions de F et débuté en 2012, près de 100 cadres ont été formés dans 20 ateliers.