Cameroun: Développement technologique - Pour un bond vers l'industrialisation

La conférence annuelle des services du MINMIDT ouverte mercredi à Yaoundé va permettre de plancher sur les efforts à fournir pour atteindre le stade de Nouveau pays industrialisé

Un trio de réformes pour démarrer la nouvelle année dans le secteur industriel et minier : le nouveau code minier du Cameroun, le Plan directeur d'industrialisation, la refondation de la Société nationale d'investissement (SNI). Un tiercé sur lequel le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (MINMIDT) fonde ses ambitions. Lesdites mesures sont d'ailleurs au centre de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés élargie aux sociétés sous tutelle du ministère ouverte mercredi à Yaoundé sur le thème : « Les réformes dans les secteurs minier et industriel comme moyen de relance de l'économie camerounaise pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035 ». A cette occasion, le ministre, Ernest Gbwaboubou, a rappelé que ces mesures ont été prises pour booster la croissance économique marquée par la baisse du cours des matières premières sur le marché international et un contexte sécuritaire difficile.

Pendant trois jours, les responsables du ministère et des structures sous tutelle mèneront des réflexions sur l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), les initiatives dans le secteur minier et leurs impacts socio-économiques dans le nouveau code minier, les acquis et perspectives de l'artisanat minier, le Plan directeur d'industrialisation comme boussole de la croissance économique, ainsi que sur la refondation de la SNI en tant que bras séculier de l'Etat pour les investissements. Selon le MINMIDT, « les débats et discussions autour de ces thèmes permettront de cerner tous les contours des problèmes que connaissent ces secteurs importants et de mesurer les enjeux et les défis qui s'imposent pour améliorer leur contribution respective au PIB ».