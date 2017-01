Cameroun: Centrale hydroélectrique de Nachtigal amont - Les banques locales s'impliquent

Burkina Faso-Egypte et Cameroun-Ghana seront les affiches des demi-finales de la CAN 2017 de football, les 1er et 2… Plus »

Comme l'a expliqué Olivier Flambard, directeur général de la Nachtigal Hydro Power Company, « les banques locales vont apporter à peu près un quart du financement total. L'objectif de la rencontre était de leur donner toutes les dernières mises à jour sur le financement du projet de manière à ce qu'elles puissent confirmer leur intention de prêt pour le démarrage rapide de ce grand projet ». D'autant plus que le calendrier du projet prévoit la mise en service des premiers groupes du barrage en fin 2020 et sa mise en service complète au cours de l'année 2021. A cet effet, le MINEE a affirmé : « Je voudrais espérer voir commencer les travaux préliminaires de construction du barrage au mois d'avril 2017 ». Il a, par ailleurs, indiqué : « Nous attendons de nos partenaires au projet qu'ils fournissent des efforts susceptibles de rendre perceptible l'optimisation du tarif ». La centrale hydroélectrique de Nachtigal amont (420 MW) sur le fleuve Sanaga permettra de disposer d'une source additionnelle de production d'électricité. Il est notamment prévu qu'elle réponde à environ un tiers des besoins du Cameroun en électricité.

Les dés sont jetés. Depuis hier, les investisseurs locaux ont quasiment tous les éléments en main pour confirmer leur engagement à financer le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Nachtigal amont. C'était l'enjeu de la table-ronde organisée jeudi dernier à Yaoundé par le ministre de l'Eau et de l'Energie (MINEE), Basile Atangana Kouna. La rencontre a permis d'informer les banquiers sur les récentes évolutions du projet. Il leur a donc été rappelé que les plans environnementaux et sociaux ont été validés, les études techniques faites, les appels d'offre de construction terminés et les contrats en phase finale de négociation. Le coût global du projet Nachtigal amont tourne autour de 690 milliards de F dont 70% seront apportés par des prêteurs et 30% par les actionnaires que sont le gouvernement du Cameroun, Electricité de France (EDF) et la Société financière internationale (SFI). Sept banques locales ont manifesté leur intérêt à financer le projet. Il est attendu d'elles une participation estimée à 121 milliards de F.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.