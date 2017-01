Cameroun: Douanes - L'échange de données s'impose !

C'est la recommandation de l'Organisation mondiale de la douane, faite jeudi 26 janvier lors de la Journée internationale dédiée à ce secteur

«L'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières ». Ce thème, retenu pour l'édition 2017 de la Journée internationale de la douane « est d'une actualité brulante », à en croire le ministre des Finances (MINFI), patron de la douane camerounaise. jeudi dernier à la Base aérienne 101 de Yaoundé, Alamine Ousmane Mey a présidé la grande parade de circonstance. Occasion de rappeler que les organisations criminelles n'ont pas de frontières. De plus, avec le E-commerce, les frontières virtuelles déplacent les lignes et imposent de nouvelles stratégies de contrôles douaniers. Aussi bien pour la sécurité des biens et personnes que pour la mobilisation de recettes budgétaires.

D'où l'impérieuse nécessité pour les douaniers d'échanger leurs données avec leurs confrères à l'international, mais aussi avec d'autres administrations au plan national. « L'analyse de données pour servir la gestion efficace des frontières commande que la coopération et la collaboration soient des plus larges. La douane camerounaise et les administrations en charge de la sécurité, de la défense et de l'administration territoriale doivent combiner leurs efforts, joindre les ressources disponibles pour une meilleure efficacité dans la protection de notre espace économique », soutient le MINFI. La douane camerounaise a en effet des missions de mobilisation des recettes et de protection de l'espace économique, avec la lutte contre la fraude, la contrebande et le commerce illicite.

Et, « puisque le Cameroun économique se construit sous le prisme de la protection au plan sécuritaire, notre douane qui y joue déjà un grand rôle va continuer de le faire avec des moyens nouveaux, plus consistants et en utilisant de manière plus efficiente, les données disponibles », assure le MINFI. Pour sa part, le directeur général de la douane, Fongod Edwin Nuvaga, estime que le thème de cette journée internationale traduit la volonté de la communauté douanière de marquer la place centrale de la collecte et de l'analyse des données, dans la gestion efficiente des flux transfrontaliers. « C'est l'occasion pour la douane camerounaise d'évaluer et de promouvoir ses activités dans un domaine dont l'apport est essentiel au processus de modernisation en cours ».