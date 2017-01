Angola: Le ministre de la Défense réitère la promptitude totale des Forces armées

Menongue (Angola) — Des efforts continuent d'être déployés pour que les Forces Armées Angolaises (FAA) deviennent de plus en plus fortes, cohérentes et efficaces en terre, en mer et en l'air, en vue de créer des conditions de paix effective dans le pays, a déclaré samedi à Menongue le ministre angolais de la Défense, João Lourenço.

Il a tenu ces propos en procédant à la clôture des manœuvres de fin d'anée, organisées dans le cadre de la Préparation Combative, Patriotique et Educative de l'Armée nationale.

Le ministre, qui parlait aux troupes dans les camps de la 50ème Brigade d'Infanterie Motorisée, au nord-est de Menongue, chef-lieu de la province de Cuando-Cubango (extrême-sud-est), a souligné que l'Etat angolais continuait à fournir des efforts dans ce sens, car ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait créer des conditions de paix effectives et réelles pour que d'autres secteurs de la vie nationale puissent progresser.

En situation de guerre, il est impensable d'investir dans la production, de créer des postes d'emploi nouveaux, de construire des habitations, des écoles, des Universités, a dit João Lourenço, qui a appelé les gouvernants à prêter attention aux problèmes des populations et surtout à y apporter des solutions.

Remontant à l'histoire de l'Angola jusqu'à son indépendance, en 1975, le ministre a affirmé qu'il était nécessaire de fortifier davantage les FAA.

"Nous ne pouvons permettre qu'un jour, une armée étrangère ose, encore une fois, arriver aux portes de Luanda, comme c'était arrivé en 1975. Nous ne pouvons tolérer qu'une armée étrangère puisse pénétrer profondément, au point d'arriver, par exemple, jusqu'a Cuanza Sul (province du littoral-centre), où ils (ennemis d'alors) se heurtèrent à la mémorable bataille d'Ebo".

Etre préparé empêcherait tout ennemi d'entrer dans le territoire angolais, a dit le ministre, qui a félicité les Commandants des différentes unités d'Etat-major général des FAA pour le professionnalisme démontré durant l'organisation et la réalisation de ces manœuvres militaires.

Les manœuvres du début de l'année 2017, dont la réalisation a duré une heure et demi, visaient à préparer les troupes à manier les matériels militaires mis à leurs disposition, tels que tanks, moyens de transport, artillerie lourde et d'autres instruments militaires.

Outre le Chef d'Etat-Major Général des FAA, le général Geraldo Sachipengo Nunda, et d'autres hauts responsables militaires, les gouverneurs des provinces de Cuando-Cubango et Huila, Pedro Mutindi et João Marcelino Tyipinge, respectivement, et le vice-gouverneur de la province de Cunene aux Affaires politiques et sociales, José Nascimento Veyalenge, étaient également présents sur le lieu.