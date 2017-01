Angola: Le pays et l'Inde mettent en place une Commission mixte bilatérale

Luanda — Un Accord visant à mettre en place une Commission mixte bilatérale sera signé lundi prochain, à Luanda, par les Gouvernements Angolais et Indien, annonce un Communiqué de presse du Ministère angolais des Relations Extérieures.

Les documents seront paraphés par la secrétaire d'Etat à la Coopération, Angela Bragança et par l'ambassadeur indien à Luanda, Shri Sushil Kumar Singhal, précise le Communiqué dont copie est parvenue ce week-end au bureau de l'Agence Angola Presse (Angop), dans la capitale angolaise.

Luanda et New Delhi sont liées par un Accord de coopération signé le 04 octobre 1986, portant dans les domaines de l'Economie, de la Technique, de la Science et Culture.

A l'époque, cet accord a été signé par Ismaël Gaspar Martins, ex-ministre du Commerce externe de l'Angola (Alors République populaire), et l'ancien ministre indien des Affaires étrangères et du Commerce, P. Shiv Shanker.

Selon les données, les exportations de New Delhi vers Luanda, et ses investissements en Angola ont considérablement accru en 2002, et que les relations économiques entre les deux camps ont largement augmenté "à un taux de 10,6 pourcent".

Au niveau de l'Afrique sub-saharienne, l'Angola est parmi les plus grands fournisseurs de Pétrole à l'Inde. Le Nigéria en est le principal.

Dans le cadre du partenariat, les principaux produits d'exportation vers l'Angola sont les tracteurs, les véhicules, les machines et outils agricoles, les produits pharmaceutiques et cosmétiques.

De même, thé, riz, boissons diverses, cuir, papier, produits dérivés du bois, et d'autres dérivés du pétrole, sont d'autres biens indiens exportés vers l'Angola.

Par contre, le Pétrole et le principal produit angolais exporté vers l'Inde, pays qui souhaite établir des partenariats commerciaux avec Luanda, dans divers secteurs inscrits dans le Plan National de Développement 2013-2017.

Les Compagnies indiennes manifestent l'intérêt d'exporter le gaz naturel, ce qui pourrait renforcer la coopération dans le secteur de l'Energie.

Les données révèlent que "les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint, en 2012/2013, le montant de 7.646,3 millions de USD, contre 1.286,184 millions de USD de 2007/2008.

L'Inde tient à améliorer ses relations avec l'Angola dans le secteur pharmaceutique, de conservation des aliments, des biens de consommation, des technologies d'information, des transports et infrastructures.

La communauté indienne en Angola est estimée à 6.000 citoyens, dont près de 1.500 travaillent dans le projet "Angola LNG". 1200 autres indiens exercent leurs activités dans le secteur de Construction, notamment dans la Cimenterie de Sumbe, province de Kuanza- Sul (littoral-centre).

New Delhi rêve aussi augmenter sa Ligne de Crédit pour l'Angola, dans le but d'investir dans les projets de réfection des Chemins de fer, et de fourniture des produits, tels que tracteurs, pour le développement de l'Agriculture.