Angola: L'ambassadeur au Portugal appelle au dévouement des diplomates angolais

Le vice-président de la République d'Angola, Manuel Domingos Vicente participe, dimanche et lundi,… Plus »

Outre les consuls généraux d'Angola en poste à Lisbonne et dans les régions de Porto et de Faro, des diplomates auprès d'autres missions étrangères ont également été invités à cette cérémonie, qui s'est terminée par la remise de Certificats de mérite aux fonctionnaires et collaborateurs de l'Ambassade angolaise dans l'ancienne métropole.

C'est tout à fait normal qu'il y eût découragement, mais croyez qu'avec effort et intelligence, les choses vont s'améliorer, a-t-il ajouté, soulignant qu'il était indispensable de travailler en redoublant la discipline, la rigueur et le respect à la Loi.

Reconnaissant que 2016 a été une année très difficile, pour diverses raisons et motifs, l'ambassadeur a souligné qu'il était nécessaire que, sur base des expériences vécues par le passé, chaque fonctionnaire sache occuper la place qui lui revient dans la mission, et poursuive la marche durant cette année nouvelle (2017).

