Angola: Le vice-président angolais à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA

Luanda, 29 Jan — Le vice-président de la République d'Angola, Manuel Domingos Vicente participe, dimanche et lundi, à Addis-Abeba, à la 28ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA), en représentation du Président José Eduardo dos Santos.

Arrivé samedi à Addis Abeba, où il a été accueilli par le ministre près de cabinet du premier-ministre éthiopien, Alemanayehu Pegenuo, le vice-président angolais participe également, ce dimanche, à une réunion de concertation des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA.

La conférence d'Addis-Abeba, qui se tiendra sous la devise "Mettre en Valeur le Dividende Démographique, et Investir dans la Jeunesse" sera précédée de la 30ème Session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union Africaine et de la 33ème Session ordinaire du Comité de Représentants Permanents dans lesquelles l'Angola est représenté, respectivement, par le ministre des Relations Extérieures, Georges Chikoti, et l'ambassadeur permanent près de l'UA, Arcanjo do Nascimento.

A huis-clos, les leaders africains se pencheront notamment sur la Gouvernance (Architecture Africaine de Gouvernance et Elections) et l'Intégration, qui inclut la libre circulation des personnes, des biens et services..

Le retour du Maroc au sein de l'Union Africaine et la migration illégale au sud de l'Europe sont d'autres questions à débattre par les Chefs d'Etats et de Gouvernement.

La session d'ouverture de la 28ème Réunion ordinaire d'Addis-Abeba devra être présidée par le Chef de l'Etat ou du Gouvernement du pays qui assumera la Présidence de l'UA à partir du 30 janvier 2017, c'est-à-dire par celui qui doit succéder au Chef de l'Etat tchadien, Idriss Deby.

Sont également invités à cette conférence, le nouveau Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres et le Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud- Abbas.