Burkina Faso: Politique sécuritaire - La participation citoyenne en débat

Des échanges nourris ont suivi les deux communications. Certains participants ont regretté la rupture de confiance entre les populations et les FDS, due aux abus d'autorité de certains hommes de tenue et à la corruption qui mine leur milieu.

Les SCLS constituent des interfaces avec les FDS et jouent un rôle de veille sécuritaire, toujours avec l'esprit de collaboration. Elles ne doivent pas détenir illégalement des armes, porter des tenues assimilables à celles des forces loyales ou se livrer à des séquestrions et à des jugements de personnes.

Cette situation, a-t-il signifié, a contraint les autorités à élaborer un nouveau dispositif opérationnel, plus encadré, basé sur les Structures communautaires locales de sécurité (SCLS) et les Coordinations communales de sécurité (CCS).

Toute chose, qui a conduit l'Etat à prendre des mesures visant, entre autres, le respect de la règlementation en matière de port d'armes, la dénonciation des infractions aux autorités compétentes, les FDS surtout, et la non- perception des taxes contre le gré des éventuels fautifs.

Cette ouverture aux citoyens, à l'entendre, se manifeste par une délégation des compétences aux acteurs non étatiques, telles que les organisations traditionnelles ( Dozo) et des groupes d'autodéfense

Le second, relatif aux « réalités actuelles et aux stratégies de mobilisation de la police de proximité », a été livré par le commissaire divisionnaire de police, Roger Ouédraogo.

Eléments des Forces de défense et de sécurité (FDS), responsables de la société civile et de partis politiques, cadres des administrations publiques et privées et partenaires techniques et financiers, ont suivi deux communications, avant de palabrer.

