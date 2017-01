Burkina Faso: Promotion des exportations burkinabè - L'APEX sollicite l'accompagnement de Sidwaya

Les Etalons poursuivent leur belle chevauchée à la CAN Gabon 2017. C'est ainsi qu'ils ont dominé… Plus »

Créé en 1974 et anciennement Office national du commerce extérieur (ONAC), l'APEX (dénomination depuis 2011), a pour mission de promouvoir les échanges commerciaux entre le Burkina et le reste du monde.

Et qui plus est, selon M. Zida, « l'accompagnement médiatique fait partie du devoir de redevabilité en ce qu'il permet aux populations de savoir ce que leurs autorités font en leur nom ».

« Nous disposons aussi d'opérateurs économiques qui excellent dans l'exportation qu'il faut encourager, notamment en les faisant connaître et en présentant leur activité », a-t-il poursuivi. Ce sont-là des gages de création d'emploi et de promotion des entreprises nationales, a assuré Issa Benjamin Baguignan.

« La communication est très importante. Nous avons besoin de collaborer avec la presse pour appuyer l'information commerciale que nous diffusons, présenter les foires et salons que nous organisons afin que cela soit porté à la connaissance du public et de nos partenaires qui sont à l'extérieur », a d'emblée exprimé M. Baguignan à son hôte. Ils ont alors convenu de mettre leurs différents techniciens en contact pour élaborer un projet de collaboration.

