Burkina Faso: Burkinabè vivant en Ethiopie - La diaspora veut créer un fonds de soutien au développement

« Je pense que 2017 sera une année qui va nous permettre de vider les plus gros dossiers pour permettre aux Burkinabè de ne pas toujours regarder en arrière. Mais de se dire qu'on n'aura plus jamais ces situations», a-t-il insisté.

Il a ajouté : « Nous allons mettre en place une force multinationale pour assurer la surveillance des frontières, sécuriser toute cette bande et éviter que les extrémistes n'arrivent au Sahel et disent aux populations, comme la dernière fois dans une école à une dizaine de Km de la frontière, d'enseigner l'arabe.».

Malheureusement, a-t-il regretté, depuis 2016, le Burkina Faso a subi des attaques et attentats aux frontières qui se sont soldés par des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. « Cela a beaucoup impacté sur la vie des populations du Sahel. Nous avons essayé de prendre des dispositions.

Pour lui, le plus dur n'est pas de présenter un plan bien ficelé. Mais, de travailler pour pouvoir mobiliser les ressources mises à la disposition du Burkina Faso par la communauté internationale à travers l'élaboration de projets, la mise en œuvre du processus de mobilisation de ces ressources et les réalisations des projets dans les différents secteurs (éducation, santé, énergie, emploi... ).

