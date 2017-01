Burkina Faso: PNDES - Les maires de la Boucle du Mouhoun confirment leur implication

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a échangé avec les maires des communes de la Boucle du Mouhoun, le samedi 28 janvier 2017 sur le Plan national de développement économique et social (PNDES). Ces échanges, selon le chef du gouvernement, vise à mobiliser les élus locaux pour la mise en œuvre du référentiel de développement.

Impliquer les élus locaux de la Boucle du Mouhoun dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PDNES) : tel a été l'objectif de la séance d'explication du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le 28 janvier 2017 à Dédougou, aux maires de la région.

Avant de faire son exposer sur le PNDES, le chef du gouvernement a présenté ses vœux de santé, de succès, de prospérité et de paix, aux maires venus à la rencontre de Dédougou. Abordant l'épineuse question du terrorisme, il les a invités à redoubler d'effort et de vigilance et à faire en sorte que «les terroristes ne parviennent pas à nous terroriser».

D'un coût de plus de quinze mille milliards de F CFA et basé sur trois axes (la qualité de la gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et la valorisation du capital humain), le PNDES, vise une croissance économique forte, durable et inclusive dans les cinq années à venir au Burkina Faso, a indiqué d'entrée de jeu, Paul Kaba Thiéba.

Les questions des routes, de l'énergie, de la santé et de l'éducation trouvent leurs réponses dans le PNDES, à en croire le chef du gouvernement.

Sortis massivement à cette conférence de Dédougou, les maires des quarante-trois (43) communes du «grenier du Burkina», excepté les quatre communes placées sous délégation spéciale, ont marqué leur intérêt pour ce plan qui apportera le changement tant attendu dans le vécu quotidien de leurs administrés.

Des entraves au développement

Ainsi, dans les échanges qui ont suivi l'explication du Premier ministre, les participants ont évoqué les questions spécifiques à la région qui freinent son essor économique.

Il s'agit, entre autres, de l'inaccessibilité de certaines communes due au mauvais état ou à l'inexistence de routes, la problématique des lotissements, le coût élevé des produits de base, le manque d'unités de formation dans la région, le renforcement des plateaux techniques des infrastructures sanitaires, notamment celui du Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou qui ne répond pas aux normes techniques, l'électrification des communes qui ne le sont pas, l'aménagement des bassins hydrauliques, etc. Tout en rassurant les maires de la volonté du gouvernement à travailler à l'essor économique de la Boucle du Mouhoun, le Premier ministre, entouré des autorités régionales, a apporté des réponses à toutes ces préoccupations.

«De manière générale, la leçon que je retiens est que le dialogue a été très fructueux, un dialogue franc qui m'a permis de prendre connaissance des préoccupations profondes des populations à travers leurs élus locaux. Dans la mesure du possible ces besoins doivent être pris en charge soit par les régions, soit par l'Etat. Il y a aussi des problèmes ponctuels qui pourront être réglés facilement», a expliqué Paul Kaba Thiéba.

Sur la question des lotissements, le ministre de l'Urbanisme et de l'habitat, Dieudonné Maurice Bonanet, a rassuré les bourgmestres que son département fera en sorte que d'ici à la fin du mandat du président Roch Marc Christian Kaboré, il n'y ait plus de communes non loties. Avant de prendre langue avec les maires des communes, le chef du gouvernement a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de Dédougou.