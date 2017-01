Congo-Kinshasa/Gabon: CAN Gabon 2017 - Les Léopards tombent en quart de finales arme à la main !

Ils n'ont pas du tout démérité, mais ils sont malheureusement éliminés en quart de finales contre le Ghana, dans un match qu'ils ont pourtant bien maîtrisé et dominé en termes d'occasions de but.

Les Léopards de la RDC, c'est d'eux qu'il s'agit, tombent arme à la main et quittent la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations par la petite porte. C'est la deuxième fois que le Ghana élimine la République Démocratique du Congo en quart de finales d'une Can, après l'édition de 1996 en Afrique du Sud.

En tout cas, c'est une très belle aventure des Léopards qui s'est arrêtée, alors que le peuple congolais qui a pris goût des victoires d'apprêtait à célébrer une de plus dans les rues de Kinshasa, avec la célèbre danse «Fimbu, chicotte». C'est un feuilleton qu'on doit refermer aussitôt, conserver les acquis de cette équipe entraînée par Florent Ibenge, et prendre rendez-vous avec la prochaine édition en 2019, au Cameroun. Entre temps, c'est la course à la qualification pour la Coupe du Monde Russie 2018 qui est toujours sur la table. Les Léopards sont en bonne posture avec deux victoires en deux matches.

Film du match

Le match RDC-Ghana a été placé comme une finale avant la lettre. La troisième équipe de la dernière édition affrontait le finaliste malheureux. Les deux équipes s'évitaient d'ailleurs mutuellement dans la phase de poules, mais le destin en a ainsi décidé. A la conférence de presse d'avant match, l'entraîneur des Léopards, Florent Ibenge a déclaré que : « l'équipe du Ghana a un très bon dispositif, difficile à pénétrer... ». Sur le terrain, il lance son équipe habituelle avec la titularisation de Paul-José Mpoku pour la première fois. Il y avait : Matampi Vumi Ley, Djo Issama Mpeko, Joyce Lomalisa, Tisserand Marcel, Mervelle Bope, Chancel Mbemba, Mulumba Remi, Kabananga Kalonji, Mpoku Paul-José, Mbokani Dieumerci et Mubele Firmin. Dès la 6ème minute, Mbokani rate la première occasion nette de scorer. Il profite d'une erreur d'Afful et dribble le gardien mais trouve le montant. Quelle occasion ! Dans la seconde qui suit, Mubele perce dans son couloir droit, il est fauché dans la surface de réparation, mais sans aucune sanction.

L'arbitre ne dit rien. 24ème minute, les Léopards se dégagent d'un encrage des Blacks Stars, Mbokani va en contre-attaque, il prend la défense ghanéenne dans le vent, il lobe Atsu et trouve Junior Kabananga qui enverra sa frappe à côté de la cage. A la 32ème minute, un corner pour la RDC joué à la rémoise. Mpoku obtient un coup franc non loin de la surface de réparation. La frappe est directement dirigée vers le point de pénalty mais ça ne donne rien. Pas pour longtemps, Mbokani ratte une occasion de but, même quand il revient encre à la 39ème, où le gardien Razak va se coucher sur la balle. Peu avant la pause, Chancel Mbemba monte, il trouve une balle à sa portée, mais sa tête ne donne rien. Zéro but partout, c'est le score à la mi-temps.

La vitesse des Ghanéens...

Au retour des vestiaires, le Ghana entame la partie par des tirs cadrés. Mantampi est très sollicité. A la 59ème minute, Joyce Lomalisa écope d'un carton jaune, c'est le deuxième pour les Léopards après celui de Remi Mulumba à la première période. Ensuite, c'est le défenseur Marcel Tisserand qui est averti à son tour. Des véritable signes indiens qui ne trompent pas, car, à la 62ème minute, le Ghana ouvre le score par Jordan Ayew qui fusille le gardien congolais après avoir effacé Chancel Mbemba et Tisserand. Quel but ! Cinq minute plus tard, les Léopards égalisent presque de la même manière par Paul-José Mpoku qui fusille à son tour, le gardien Razka. Tout est à refaire pour les deux équipes.

La partie est complètement relancée. Mais hélas, l'irréparable arrive à la 75ème minute, André Ayew marque sur pénalty, consécutif à une faute de Joyce Lomalisa sur Atsu. Que faut-il faire pour revenir au score dans 10 minutes ? Florent Ibenge lance tous ses attaquants : Bokila, Bakambu et Bolingi. Ils trouvent Mbokani et Kabananga sur le terrain. Les Léopards tentent le va-tout, mais le but n'arrive pas. Cédric ratte à trois reprises, les occasions de redonner le sourire aux Congolais. C'est la loi du foot, la RDC est éliminée.