Cameroun: Thierry Metomo - « Il y a un esprit de gagneur chez les Lions »

Le Cameroun, après deux absences lors des CAN 2012 et 2013, se retrouve en demi-finale. Progression ou strict minimum sur le plan technique ? Même si la méthode du sélectionneur est très critiquée, la cohésion de jeu dans l'animation n'est pas vraiment au rendez-vous chez les Lions surtout avec le turnover institué en attaque. Mais il y a une efficacité défensive, une générosité dans les efforts et surtout un esprit de gagneur.

Les Lions ont gagné par usure, en refusant de faire le jeu et en acceptant la domination technique du Sénégal. Il fallait avoir des ressources mentales pour prendre le dessus. J'avais annoncé un match de nerfs et une grosse bataille physique surtout en défense camerounaise. Une fois de plus, Ondoa par son talent et sa force mentale a porté cette équipe sur ses épaules.

Cette rencontre est la preuve de la renaissance du fighting spirit à la Camerounaise. Il faut maintenant insister sur le jeu et la stabilité pour voir cette équipe monter d'un cran. L'appétit venant en mangeant, les Lions auront sûrement l'envie d'aller plus loin dans la compétition. Burkina Faso, Cameroun, Ghana... , des demi-finales pour le grand frisson notamment avec ce match entre le Cameroun et le Ghana ? Il faut avouer que le groupe A dit, plus abordable au départ devient le meilleur avec ses deux représentants au rendez-vous des demi-finales.

Le Burkina Faso est en train de confirmer sa grosse progression et devient une équipe constante. Bance et les frères Traoré peuvent encore surprendre pendant ce tour. Le Cameroun sera face à l'équipe la plus structurée tactiquement dans cette compétition, qu'est le Ghana. Les deux sélectionneurs ont quelque chose de commun, c'est une mise en place tactique selon l'adversaire. Mais la particularité du Ghana c'est sa stabilité des hommes quel que soit le schéma de jeu de Grant. Atsu et André Ayew sont de vrais leaders dans l'animation du jeu mais en face le Cameroun imposera sûrement une grosse bataille physique. Nous aurons une opposition technique ghanéenne contre mental camerounais.