Cameroun: Le jeu et les joueurs - Merci Ondoa !

Ondoa : Le gardien des Lions indomptables a eu quelques flottements durant cette partie mais comment s'y attarder au vu de ses nombreux sauvetages ? C'est vraiment lui, comme à son habitude désormais, qui a tenu le Cameroun hors de l'eau. Pas souvent aidé par sa défense, il a sorti des parades cruciales. Il a surtout eu la main heureuse sur le tir de Sadio Mané. Un match, il a logiquement été élu Homme du match.

Teikeu : On ne va pas nier au défenseur ses dégagements mais Teikeu a souvent été pris de vitesse et n'a pas toujours su profiter de sa taille sur les duels aériens. Il a parfois eu quelques incompréhensions avec son gardien.

Ngadeu : Son marquage sur Mame Diouf a permis de museler l'attaquant sénégalais. Ngadeu a souvent gagné des duels physiques même s'il s'est montré attentiste à certains moments.

Oyongo : C'était compliqué pour le joueur de contenir Sadio Mané sur le côté gauche. Il a eu de la peine à maîtriser l'ailier. Il s'est illustré sur quelques incursions offensives qui n'ont rien donné.

Faï : Comme Oyongo, Faï a beaucoup souffert, notamment en première mi-temps, sur les accélérations et les dribbles de Baldé Keita. Il a eu un peu moins de mal à le gérer en seconde période.

Siani : Il a beaucoup souffert, surtout défensivement. Mais Siani a tenu bon et a récupéré quelques ballons importants.

Djoum : Pas toujours précis dans ses relances, Arnaud Djoum a tout de même fait un match correct pour sa première titularisation à la CAN. Il a abattu un bon travail pour protéger le bloc camerounais. Il a été remplacé par Mandjeck dans les prolongations.

Moukandjo : Le capitaine a eu quelques occasions (36e, 67e et 105e) mais n'a pas été efficace. Très esseulé, il s'est tout de même montré percutant sur les côtés. On l'a vu prendre ses responsabilités de capitaine avant les tirs au but en haranguant ses coéquipiers.

Bassogog : Bien meilleur en seconde période, Bassogog n'a pas eu l'impact souhaité, malgré quelques ballons touchés. Sur les genoux à la fin, il semble un peu trop utilisé.

Toko Ekambi : Titularisé d'entrée, Karl Toko Ekambi a été muselé par Gassama dès le début du match. Toutes ses tentatives de débordements ont souvent été bloquées par le latéral sénégalais. Il a été remplacé dès le début de la deuxième mi-temps par Zoua. Ce dernier n'a pas su profiter de deux grosses occasions en fin de match.

Ndip Tambe : Dos au but la plupart du temps, Ndip Tambe n'a jamais inquiété la défense adverse. Il a toutefois été un peu plus présent défensivement, commettant de nombreuses fautes. Il a été remplacé par Aboubakar qui offre la qualification aux Lions en réussissant le dernier tir au but.