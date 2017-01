Afrique: CAN 2017 - Pétillants... Black Stars

Vainqueur (2-1) de la RDC, le Ghana affrontera le Cameroun en demi-finale jeudi prochain à Franceville.

Une première mi-temps dominée par la RDC. Au bout des 45 premières minutes, les Léopards n'ont pas pu concrétiser leurs nombreuses occasions de but. Ils peuvent donc se mordre les doigts et ne s'en prendre qu'à eux-mêmes. Les 45 autres minutes de ce troisième quart de finale de la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations ont été marquées par la supériorité des Ghanéens.

Plus réalistes, les enfants d'Accra ont fait le boulot. Les frères Ayew ont assuré le spectacle. C'est d'abord le cadet, Jordan, qui ouvre le score d'une frappe sèche à l'entrée des seize mètres. Quelques minutes plus tard, l'aîné, capitaine du jour en lieu et place de Asamoah Gyan blessé, transforme magistralement un pénalty obtenu après une faute sur le feu-follet Atsu. Dans l'intervalle, il y a eu l'égalisation de Paul José Mpoku d'une somptueuse frappe pleine lucarne. Les Léopards y croient. Mais, pas de chance pour eux, les Black Stars sortiront vainqueurs de ce duel. La CAN entre dans sa phase décisive. Les équipes les plus belles, les plus séduisantes et les plus efficaces (six buts chacune) au premier tour font leurs bagages une à une.

Après la Tunisie battue par le Burkina Faso, le Sénégal sorti par le Cameroun, la RDC a fait ses adieux hier à la CAN. La deuxième demi-finale opposera donc le Ghana au Cameroun. Des retrouvailles en somme. En 2008, les Black Stars avaient été éliminés à domicile à ce stade de la compétition. Le Ghana voudra donc prendre sa revanche. Entre-temps, il a disputé deux finales en 2010 face à l'Egypte et en 2015 contre la Côte d'Ivoire. La sélection ghanéenne monte en puissance. Comme le Cameroun, elle ne marque pas beaucoup (quatre buts jusque-là) mais elle produit du jeu. En face, elle aura un Cameroun qui monte aussi en régime. Les deux équipes revendiquent une grosse expérience. Le Ghana n'a plus soulevé le trophée depuis 1982. Le Cameroun, lui, connaît la disette depuis 2002. Le match s'annonce ouvert.