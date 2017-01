Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - Les populations invitées à soutenir les FDS

Les Etalons poursuivent leur belle chevauchée à la CAN Gabon 2017. C'est ainsi qu'ils ont dominé… Plus »

La question des Kolgwéogo a été aussi abordée au cours de cette conférence publique, suite aux explications du Commissaire Roger Ouédraogo, second communicateur, concernant la mise en place du nouveau dispositif établi par le ministère en charge de la sécurité intérieure, qui définit de nouvelles structures et confère de nouvelles missions à ces groupes d'auto-défense.

Le plus important, c'est que l'Etat puisse accompagner et encadrer ces initiatives-là, pour qu'elles produisent des résultats probants sur le terrain, dans le respect des principes et des valeurs démocratiques et de l'Etat de droit », a soutenu Augustin Loada.

Cette communication est très importante selon lui, pour le maintien de la sécurité. C'est pourquoi il a jugé l'initiative intéressante, d'où le soutien de son ambassade. Il a dit espérer « des fruits sur le long terme » et des résultats positifs, notamment l'amélioration de la sécurité et la paix.

Vincent le Pape, Ambassadeur du Canada au Burkina, a déclaré que cette initiative se fera à travers des rencontres, des fora, des présentations, des visites de casernes dans le but d'avoir une communication entre les citoyens et les FDS.

Financé par le Fond canadien d'initiatives locales (FCIL) à hauteur d'environ 22 000 dollars Canadiens, ce programme a pour objectif d'entreprendre des activités devant permettre de « Renforcer la coopération entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations au Burkina Faso ».

