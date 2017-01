Cameroun: Une équipe est née

Elle est bâtie sur le « Fighting Spirit », la solidarité, le don de soi et le talent.

«Chassez le naturel, il revient au galop », dit l'adage. Les Lions indomptables sont de retour. Cameroon Is Back. Après neuf ans de traversée du désert, la sélection nationale réintègre le « Top 4 du football africain ». La dernière apparition du pays à ce niveau de la compétition en coupe d'Afrique des nations, c'était à Accra au Ghana.

En demi-finale de la CAN 2008, les Camerounais ont sorti (1-0) le pays organisateur. Ils avaient perdu en finale face à l'Egypte. Entre Accra et Franceville, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu la CAN en Angola et l'élimination en quarts de finale toujours face à l'Egypte, deux coupes du monde à oublier, deux éditions de CAN (2012, 2013) regardées à la télévision, une CAN 2015 amère, marquée par l'élimination au premier tour. Un peu plus de six sélectionneurs « consommés ». Bref une période de turbulences, de faits divers et de confusion. Le Cameroun n'a pas encore gagné cette édition de la CAN. Les Lions indomptables ont encore deux matches à disputer quelle que soit l'issue de la demi-finale de jeudi prochain. Mais, il a déjà marqué les esprits. A six jours de la fin de la compétition, Hugo Broos et ses protégés ont déjà mis leurs fans et les sceptiques dans leur poche. Tant, ils envoient au fil des matches le message d'un groupe solide, uni, engagé, solidaire, homogène et qui a du caractère. Un bloc collectif où les individualités et les stars n'ont pas leur place. Avec Hugo Broos, la « STAR », c'est l' « EQUIPE ». Ce qui plaît dans ce groupe, c'est plus l'esprit d'équipe que le résultat même si on en a besoin. Ça fait une éternité qu'on n'avait plus senti cette communion et cette fusion sortir de la tanière.

Les Lions indomptables replongent leurs fans dans les émotions. Ils ont tenu tête au pays organisateur, le Gabon, pour éliminer ensuite le favori, le Sénégal, du tournoi. Ils avancent sereinement vers l'objectif : la journée du 5 février 2017 à Libreville. Pour l'instant, la sélection nationale a besoin d'une chose : l'union sacrée. De Kolofota à UP Station à Bamenda. De Mamfé à Ngoyla. Cette équipe qui recommence à réécrire sa fabuleuse histoire redonne la fierté. Elle redonne du baume au cœur.