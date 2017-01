Deux ans après les manifestations du 19 au 25 janvier 2015, la Dynamique de l'opposition, avec à sa tête Claudel-André Lubaya, Martin Fayulu... pense toujours aux congolais, hommes et femmes, qui ont payé de leurs vies pour exiger non seulement le respect de la Constitution, mais aussi défendre la démocratie.

Voilà pourquoi, une grande messe d'action de grâce a été organisée le vendredi 27 janvier dernier en la paroisse Christ Roi de la Commune de Kasa-vubu à Kinshasa. Cette messe, faut-il le dire, a connu la participation des grandes figures de l'opposition, membres de la Dynamique de l'opposition et du Rassemblement, entre autres, Martin Fayulu, Martin Mukonkole, Albert-Fabrice Puela, Jean-Bertrand Ewanga, Alain Mbaya, Christopher Ngoyi, Bruno Tshibala, Kalele, Laurent Batumona, Jean-Claude Mutombo, Kitenge Yesu, et tant d'autres.

S'exprimant devant la presse, le Modérateur en exercice de la Dynamique a souligné que ladite messe d'actions de grâce poursuivait un triple objectif. Il s'agit, premièrement, de rendre hommage à tous les compatriotes décédés durant la période du 19 au 25 janvier 2015. Deuxièmement, de prier au temps pour le repos des âmes disparus, mais aussi pour le repos, c'est-à-dire la paix du cœur pour tous les survivants qui sont restés avec des traumatismes. Troisièmement, la dynamique de l'opposition voudrait rappeler à l'Etat congolais que revendiquer ses droits est constitutionnel et qu'en revendiquant ses droits, les citoyens ne s'exposent pas à la mort. «Nous voulons dire à toutes les institutions du pays, pour qu'elles apprennent à être justes, et qu'elles apprennent à garantir aux citoyens leurs droits et enfin à laisser les citoyens s'exprimer sans leur envoyer les ordres de la mort pour aller le tuer. Cette messe était aussi l'occasion de dire plus jamais ça, il faut que ça cesse.

Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que les fusils et les canons achetés sur la sueur du contribuable congolais soient tournés en direction de ces mêmes contribuables pour le tuer ou le blesser », a dit le Modérateur en exercice, André Claudel Lubaya. Et de poursuivre que cette messe était faite pour prier pour la paix au Congo, prier pour que le processus en cours conduise les congolais vers les élections avant la fin de cette année 2017. Ça, c'est la revendication du peuple congolais, la revendication de la Dynamique de l'opposition. Il est donc clair que la Dynamique de l'opposition ne compte pas baisser les bras quant à l'organisation des élections en fin d'année. L'accord de la saint-sylvestre, a-t-on appris du côté des ténors de la Dynamique, doit être scrupuleusement respecté. « C'est pour qu'en cette année 2017, le peuple puisse avoir ses élections et ça sera la meilleure façon d'honorer tous ceux qui sont morts, de réconforter ceux qui sont traumatisés et de réconforter ceux qui ont été privés de libertés à l'occasion de ces manifestations du 19 au 25 janvier. Il vous souviendra que parmi ces personnes, j'étais heureux de voir notre compatriote Christophe Ngoyi assisté à cette messe, lui au moins est libre aujourd'hui.

Mais, il y a Me Jean-Claude Muyambo qui n'a toujours pas recouvré sa liberté. Je vous remercie aussi, vous de la presse, pour avoir relayé ce message et pour avoir permis que ce soir, les congolais d'ici, ainsi que ceux de la diaspora soit informés qu'à Kinshasa, à la paroisse Christ Roi, il y a eu une messe en mémoire des victimes de Janvier 2015 », a-t-il donné des précisions. Peu avant de conclure son mot, Claudel-André Lubaya a dit ses sincères remerciements à tous ceux qui ont accompagné la Dynamique lors de cette cérémonie œcuménique. « Au nom de la Dynamique de l'opposition, je tiens à remercier les kinois et kinoises pour avoir répondu à notre invitation aujourd'hui pour participer à cette célébration eucharistique. Je remercie tous nos frères et sœurs, Chefs de partis, des plateformes membres du Rassemblement, je remercie également tous nos compatriotes de la diaspora qui nous ont honorés par leur présence à l'occasion de ce culte d'actions de grâce qui poursuivait un triple objectifs », a-t-il noté.

Messe proprement dite

Au cours de cette messe, l'officiant du jour a axé son message sur la résurrection de Jésus. A en croire ses propos, Jésus a vaincu la mort pour que les hommes sur terre vivent la vie éternelle. Aussi, il a fait savoir que les morts sont morts physiquement, mais continuent à vivre en esprit. Il a lancé un appel pathétique à l'amour du prochain, peu avant de clore son message.