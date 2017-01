Congo-Kinshasa: L'après accroche !

Pendant 20 jours, soit du 8 au 28 janvier 2017, les acteurs politiques congolais, au Centre Interdiocésain, se sont suffisamment coupés en morceaux, si pas en mille morceaux, comme dit l'expression, pour parvenir à un rugueux consensus.

La cérémonie de clôture est intervenue le samedi, 28 janvier 2017, tard dans la nuit avec, à la clé, une panoplie d'acquis. Kabila reste en place pendant tout le temps de la transition, jusqu'à l'installation du nouveau Président élu. La mise en place d'un Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016, avec Etienne Tshisekedi à la tête. Ce dernier sera secondé par trois vice-présidents, dont l'ordre de préséance s'établit en fonction du doyen d'âge. Il a été signalé que le 26 janvier dernier, une notification en bonne et due forme a été adressée à Etienne Tshisekedi, dont d'ailleurs un siège provisoire de ses bureaux est connu. Du Gouvernement, les acteurs politiques ont convenu sur la taille, qui a été reconfiguré, passant de 46 à 53, avec une répartition des ministères donnant à la Majorité 18 ministres et 3 vice-ministres, 13 et 3 vice-ministres pour le Rassemblement, 8 et 3 vice-ministres pour l'Opposition signataire, 2 et 1 vice-ministre pour l'Opposition Républicaine et 2 ministres pour la Société civile. Au chapitre de la décrispation ou mesures de confiance, il y a eu des avancées.

Beaucoup de mesures de relaxation prises, dont les unes ont trouvé exécution. Le retour au pays de Roger Lumbala est à inscrire dans ce sens et de bien d'autres relaxations comme celle de Moni Della Idi. Reste ce qui intéresse le plus l'opposition, c'est la levée de l'interdiction des manifestations publiques, l'ouverture des médias de l'opposition. Dans le lot, certains, dont CKTV, la chaîne de Jean-Pierre Bemba, l'a été. Pour les autres, il leur a été communiqué de formaliser leur demande. La question liée à l'abandon des poursuites a été confiée à un panel des magistrats, dont on attend toujours les conclusions. En effet, l'ensemble de toutes ces mesures pourront permettre la normalisation de la vie politique.

Car, l'intégrité physique des acteurs politiques ne sera pas menacée, leurs affaires privées ne connaitront une pression fiscale et leur expression dans les médias ne sera pas entravée. S'agissant du processus électoral, le tableau de bord indique qu'à la première semaine du mois de février intervient la mise en place du nouveau Gouvernement, le 15 avril, la publication du calendrier électoral, le 31 juillet la fin des opérations d'enrôlement des électeurs, le 30 octobre la convocation de l'électorat et fin décembre, l'organisation des élections. L'élection présidentielle sera couplée aux législatives nationales et aux provinciales, en une séquence. Quoi qu'il en soit, l'on ne connait pas les dates précises.

Elections, publications de résultats, recours et installations de nouveaux animateurs. Dans la foulée, la CENI et le CSAC vont connaître un remue-ménage. Voilà ! La querelle qui a longtemps minée les assises sur le mode de désignation du futur Premier ministre est restée en suspend. L'on ose croire que cela va connaître un dénouement heureux, les uns et les autres ayant réussi à se surpasser pour l'intérêt national de la nation. Parce que tout est bien qui finit bien, lieu de jeter des fleurs à Joseph Kabila, qui n'avait jamais cessé de dire qu'il ira partout où se négocie la paix. L'aval donné aux Evêques est là une autre illustration, à l'instar de l'accord de Sun City avec les belligérants (2003-2005).

Aux Evêques, pour avoir tenu la perche et conduit avec dextérité les assises. Aux acteurs politiques, pour s'être dépassés, en se faisant des concessions, au point de parvenir au consensus. Il est, certes, vrai qu'il y a des petites questions qui demanderont la poursuite des contacts. Mais, l'important, c'est de tourner vers l'avenir. Que va-t-il se passer après ? Les acteurs politiques vont-ils s'impliquer dans l'application de cet accord ? Seule la bonne volonté politique compte, nous dira-t-on. Les uns parlent de garantie, comme la présence de la CENCO. La Majorité n'en veut pas. Cela peut bien donner la configuration de la suite. Les autres pensent qu'il faille absolument un accompagnement de la communauté internationale. Peut être que faudrait-il attendre une résolution du Conseil de sécurité allant dans ce sens. Voilà pourquoi, l'après doit accrocher.