Congo-Kinshasa: Discussions directes de la CENCO - L'UNAFEC dénonce un coup d'Etat constitutionnel !

L'Union Nationale des Fédéralistes du Congo voit déjà un coup d'Etat constitutionnel par rapport aux concessions mutuelles autour des négociations directes de la CENCO.

Le parti cher au Ministre Marcel ILUNGA est monté au créneau pour réveiller la Majorité Présidentielle dont il fait partie, à éviter de se faire arnaquer par le Rassemblement en quête des postes ministériels. Toutefois, l'UNAFEC s'engage à sensibiliser la population congolaise afin qu'elle exerce, en toute sa souveraineté, les prérogatives constitutionnelles notamment, l'article 5 de la Constitution. C'était à l'occasion de l'inauguration officielle de leur nouveau siège social, le week-end dernier, sur l'avenue de l'Enseignement, que les fédéralistes congolais ont exprimé leur position, sur la situation politique de l'heure au pays. Unis comme un seul homme derrière Joseph Kabila, les membres du bureau, les hauts cadres du parti ainsi que les militants et militantes de l'UNAFEC Ville de Kinshasa ont été nombreux à cette cérémoniale sanctionnée par une déclaration politique dont voici l'intégralité dans les lignes suivantes.

DECLARATION POLITIQUE DE L'UNION NATIONALE DES FEDERALISTES DU CONGO, «UNAFEC», EN SIGLE

Sous la présidence de son Excellence Marcel ILUNGA LEU, Président National ; le Directoire de l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, s'est réuni ce samedi 28 janvier 2017, à son siège social sis 13, Avenue de l'Enseignement, Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa.

Après avoir analysé la situation politique de l'heure, l'UNAFEC déclare ce qui suit :

Son soutien total à son Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo Joseph KABILA KABANGE, Chef de l'Etat, artisan de la paix et de la démocratie ;

Les négociations dites directes de la CENCO qui se tiennent au centre interdiocésain à Kinshasa, doivent constituer un avenant à l'accord global et inclusif de l'Union Africaine du 18 octobre 2016, et non un accord à part entière comme c'est le cas actuel et ce, pour des raisons ci-après :

Le dialogue de l'Union Africaine tire sa légitimité de l'ordonnance Présidentielle qui matérialise les recommandations de l'accord d'Addis-Abeba et de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies alors que les discussions directes relèvent de la simple demande de la CENCO au Chef de l'Etat pour amener le Rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution à adhérer à l'accord de la Cité de l'UA en vertu de l'article 24 dudit accord. C'est pour cette raison d'ailleurs que Monsieur l'Abbé N'SHOLE avait claqué la porte du dialogue de la cité de l'UA ;

A l'ouverture de ces discussions directes, la CENCO avait préparé et remis aux parties prenantes un projet d'avenant comme document de travail ;

La tournure que vient de prendre ces discussions frustre la communauté internationale, particulièrement l'Union Africaine qui avait désigné un facilitateur en la personne de Monsieur EDEM KODJO et l'Union Africaine risque de tourner le dos le jour où notre pays aura encore besoin de son accompagnement.

Aujourd'hui, le peuple Congolais vient de se rendre compte que les morts du 19 et 20 Septembre 2016 à l'appel du Rassemblement l'ont été pour la quête des postes ministériels et non pour le respect de la Constitution comme ils l'ont clamés à cor et à a cri ;

La majorité présidentielle doit se réveiller pour éviter de se faire flouer par le Rassemblement soutenu par la CENCO qui tient à tout prix à un coup d'Etat constitutionnel ;

L'UNAFEC se propose dans les jours qui suivent de sensibiliser la population à travers tout le pays, en commençant par le grand Katanga, pour qu'elle se prenne en charge en vue d'exercer pleinement ses prérogatives constitutionnelle notamment l'article 5 de la Constitution qui ne peut être suspendu par un accord de quelque nature que ce soit.

Fait Kinshasa, le 28 janvier 2017

Pour le Directoire National.

Modeste OMBA SAKATOLO

Secrétaire Général

John BANZA LUNDA