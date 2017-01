Congo-Kinshasa: 12 février - L'orchestre «Tout Grand BASOKIN» souffle sur sa 34ème bougie !

Comme le soleil se lève et se couche, les années passent vite et les humains aussi évoluent et croissent sur la surface de la terre. En effet, une année de plus s'est ajoutée à l'âge de l'orchestre Tout Grand BASOKIN.

Créé un certain 17 novembre 1982, l'orchestre totalise en cette année 34 ans d'existence ; 34 longues années de haut et de bas, qui n'apparaissent pas moindres aux yeux de ses musiciens. En marge de cet anniversaire, le TG Basokin invite les mélomanes congolais, en général, et songye, en particulier, à prendre part à la célébration du 34ème anniversaire de son existence qui sera organisée le Dimanche 12 février 2017 à partir de 17H00 sur l'avenue SAÏDI N°15, Quartier MATONGE Porte Rouge, Commune de Kalamu.

Il convient de rappeler que depuis sa fondation jusqu'à ce jour, BASOKIN a largement contribué à la promotion de la culture du peuple SONGYE tant sur le plan national qu'international. Pour ce faire, cet orchestre ainsi que ses musiciens méritent tant d'égards et de considération. Ceux-ci méritent également à titre de reconnaissance et d'encouragement, de nombreux cadeaux et des décorations significatives pour le travail abattu dans le monde et en République Démocratique du Congo. Du reste et dans ce sens, le directeur artistique du Tout Grand BASOKIN, M. MPUTU EBONDO MI-AMOR, a reçu de sa sainteté le Papa François, un Diplôme de mérite et d'honneur.

Les fondateurs envisagent organiser un Méga Concert historique afin de partager, dans la fraternité, la joie commune et d'exprimer reconnaissance au Tout Grand BASOKIN à l'occasion de la célébration dudit anniversaire. Ce qui requiert la mobilisation des moyens matériels et financiers conséquents.

D'où, le collège des fondateurs sollicite la contribution du peuple congolais pour garantir la réussite de cet événement mémorable.