Congo-Kinshasa: Epoux de Nicole Dimbambu - Nécropole - Frank Kitoko s'en est allé pour toujours !

Frank Kitoko, Commissaire Supérieur principal de la PNC, a quitté la terre de ses ancêtres, en date du 16 janvier dernier à l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa.

Après un long moment de deuil, la levée de sa dépouille mortelle a eu lieu le samedi 28 janvier dernier. Par la suite, l'exposition est intervenue à l'espace Atlantis, situé dans la commune de Limete, pour les obsèques. Cela, a été fait juste après un bref transit au Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise. Les membres de la famille biologique du défunt, les officiers supérieurs de la Police et de FARDC, quelques membres du Gouvernement, les chefs de confessions religieuses, des amis et connaissances, la grande famille journalistique charriée par la RTNC étaient bien présents pour les derniers adieux à Frank Kitoko. Sa mémoire a été honorée par l'exécution de plusieurs programmes relatifs à ses obsèques, dont les chants de chorales, les fanfares de la Police et celui de l'église Kimbanguiste et, enfin, la prédication puissante de l'aumônier en chef de la Police Nationale Congolaise.

Il était un fervent patriote pour son pays qu'il a servi sous le drapeau. Un père non pas seulement pour ses enfants, mais pour plusieurs. L'âme sœur et complice de Nicole Kitoko Dimbambu, la Number one de la RTNC, s'en est allé, le pire dans cette disparition, le défunt est parti à fleur d'âge. La présence de plusieurs personnalités du pays était remarquable à l'espace Atlantis, venus justement pour honorer la mémoire de celui qui a tout donné pour sa chère patrie. Plusieurs programmes relatifs aux obsèques de Frank Kitoko, ont été exécutés, le plus marquant aura été la prédication qu'a délivrée l'aumônier en chef de la police Nationale Congolaise, avant l'enterrement de l'illustre disparu.

Homélie

Dans sa prédication, Monseigneur Kialima, le père spirituel de l'illustre disparu, a démontré à l'assemblée que la mort de Frank Kitoko était voulue par Dieu puisque le défunt avait bien accompli les attributions que le très Haut lui avait confiées. Lesquelles attributions sont : garder l'œuvre créatrice de Dieu et le travail. «Nous avons lu dans le livre de Genèse que Dieu a créé l'homme pour garder et travailler, c'est ce qu'a fait Frank, pour garder, il est entré dans la police, où il n'a pas croisé les bras, il a aussi travaillé pour le bien-être de sa Nation», a-t-il expliqué. Il a en outre martelé, pour ceux qui se prennent pour des roitelets suite à un certain privilège ou avantage social, que la vie de l'homme sur terre est comme une chambre à air pendant que Dieu doit être vu comme le vrai "Quado". Sur ce, a-t-il poursuivi, il est donc impérieux que l'homme puisse à chaque instant recourir à son créateur. Cela lui garantirait une bonne posture même dans l'au-delà. Signalons que cette prédication puissante avait vraiment retenue l'attention de l'assemblée, qui applaudissait avec vivacité, à chaque moment fort de la prédication.

Témoignages

Après l'étape de la prédication, la parole était accordée à l'un des amis du défunt pour le témoignage. John Kunda, ami de Frank Kitoko, son ancien collègue de l'Université Pédagogique Nationale. Avec amertume a signifié à l'assistance que Frank Kitoko était un homme bien, plein de qualités. «Il était un homme calme, jovial», a-t-il déclaré. Par la suite, Samy Philémon Djamba, en prononçant le mot de la famille, s'est montré reconnaissant envers tous ceux qui les ont assistés durant les moments de grandes épreuves.

Oraison funèbre

Frank Kitoko est né le 03 juillet 1965. Il est originaire du village Mbunge, localisé dans le territoire de Katakokombe, dans la province de Sankuru. Il était licencié en pédagogie appliquée au département de Français et langues Africaines à l'UPN.

Il rejoindra la police en 1997. Il a également rempli plusieurs fonctions au sein de la Police Nationale Congolaise, dont commandant de sécurité auprès d'un des quatre Vice-présidents de 2004-à 2006... par le souci de parfaire son travail, il a, à cet effet, suivi beaucoup de formations, dont la criminologie, la diplomatie pour le maintient de la paix et Cie. Quant à son foyer, Frank Kitoko était l'époux de Nicole Dimbambu Kitoko, DG ai de la Radio et Télévision Nationale, de cette union sont sortis deux enfants.

Dépôt de gerbes de fleurs

Le dépôt de gerbes de fleurs fut également parmi le temps fort des obsèques de Frank Kitoko. C'est le ministre en charge des médias et informations, Lambert Mende, qui a déposé en premier sa gerbe. S'en suivra le tour des membres du Gouvernement, dont Yves Kisombe Vice-ministre de l'intérieur, après viendra la suite de quelques députés Nationaux présents sur lieu du deuil. La mémoire de Frank Kitoko a été également honorée par le Directeur adjoint du cabinet du chef de l'Etat qui a, par la même occasion, déposé sa gerbe de fleur. Signalons aussi que Charles Bisengimana, le numéro 1 de la police, avait participé aux obsèques de Frank Kitoko du début jusqu'au moment du départ à la Nécropole. Il a également déposé sa gerbe de fleur et s'est recueilli devant la dépouille de son ancien collaborateur. Après les derniers honneurs de la police, l'exécution de l'hymne National, le corps de Frank Kitoko a été conduit à sa dernière demeure. C'était un moment de grandes douleurs pour les frères, amis et connaissances.