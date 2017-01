Congo-Kinshasa: Vice-ministre des transports - Samy Adubango honoré par les ressortissants de l'Ituri

Samy Adubango, Ministre des Transports et voies de communication a été célébré hier, dimanche 28 janvier 2017, par les ressortissants de la Province de l'Ituri réunis au sein de la Communauté Iturienne de Kinshasa.

C'était dans la Salle Polyvalente Mgr Marini Bodo de la Cathédrale Protestante Centenaire du Congo, à Lingwala. En la circonstance, trois discours vigoureux ont été prononcés. Le premier est celui du Président en exercice de la CIK, Félix Kabwizi Baluku. Celui-ci a rappelé l'une des missions majeures de la plateforme sous son leadership. A savoir : privilégier "la défense des intérêts politiques, économiques et socioculturels de leur Province d'origine". Il a également réitéré leur soutien total au Vice-ministre. C'était aussi pour lui l'occasion de souhaiter à ses dirigés une bonne année 2017 qu'il qualifie de tous les enjeux. Le deuxième était celui de Samy Adubango centré sur l'appel à l'Amour constituant, selon lui, une source de paix et de l'Unité. Le dernier était celui de Mgr Pierre Marini Bodo qui, dans le même sens que son prédécesseur, a appelé à l'Unité et a épinglé les défis majeurs que les ituriens, en particulier, et tous les congolais, en général, doivent relever.

Ils étaient nombreux à venir pour saluer et fêter la nomination de l'un des leurs, en la personne de Samy Adubango, au poste de Vice-ministre des transports et voies de Communication dans le Gouvernement Badibanga. A l'issue de la dite rencontre, il a reçu l'appui de toute sa Communauté. Une assistance qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu lors de son discours. Ceci se justifie par le fait qu'il est parti de la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 13, 1-13 qui invite à l'amour. C'est ce dernier qu'il a recommandé aux siens. Il a explicité les fruits de l'Amour qui sont la Paix, l'Unité et la sécurité. Cette Unité est une particularité de sa Province regorgeant en son sein 18 ethnies différentes mais sans divergences, ni haine entre elles.

Samy Adubango a saisi cette opportunité, pour rendre un hommage mérité au Chef de l'Etat, Joseph Kabila, qu'il qualifie d'homme d'Etat et au Chef du Gouvernement Samy Badibanga pour l'avoir choisi malgré sa jeunesse. Il n'a pas manqué de souligner le nationalisme de l'honorable Pius Muabilu Mbayo Mukala, son président au sein du parti CNC qui, hors de sa tribu et sa Province, est allé en Ituri pour y trouver un jeune, à l'âge de la floraison pour le proposer à ce poste. C'était pour lui l'occasion de renouveler sa fidélité au parti. Selon lui, sa proposition à Kabila par le parti et sa nomination par ce dernier, est un défi important qu'il faille relever. Quant au Président de la CIK, en la personne de Félix Kabwizi Baluku, il a expliqué le pourquoi de ladite rencontre. Cette dernière visait à témoigner au tout nouveau Vice-ministre le soutien et l'engagement de ses aînés, de sa Province et de sa Communauté. Mais, aussi, leur ferme volonté à l'accompagner dans tout ce qu'il entreprendra pour la promotion de sa Province.

Saisissant l'opportunité, le Président de la CIK a présenté la mission de sa structure. Qui, à l'en croire, lutte contre le malaise que ressentait le peuple de l'Ituri en ce qui concerne leur marginalisation au sein du Gouvernement, des entreprises du portefeuille, de la diplomatie et des cabinets tant de la Présidence de la République que de la Primature. Il a de même présenté les membres du comité organisateur de la cérémonie qui sont des responsables de dix communautés de la CIK. Entre autres, il a nommé la communauté Akongo regroupant les gens de l'éthnie Nyali, Bomoko ya bana Aru. Son Excellence Mgr Pierre Marini Bodo, qui a ouvert et clôturé la manifestation par la prière, s'est attelé sur six points. A savoir l'Ituri politique, culturel, sécuritaire, sportif, spirituel... C'est après cette ribambelle de discours que le Vice-ministre a obtenu les différents cadeaux lui apportés.