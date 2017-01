Congo-Kinshasa: Véritable pilier économique - André Moke Sanza lance l'année internationale du tourisme

Le beau jour s'approche. Et, il viendra certainement. Le Ministre du Tourisme, André Moke Sanza, l'a annoncé, avec éclat, le samedi 28 janvier 2017, à l'occasion de la présentation de son plan d'action prioritaire.

Tenant la dragée haute, après la déclaration des Nations Unies, faisant de 2017 l'année internationale du Tourisme comme moteur du développement durable, il a retenu pour la RDC le thème : "Tourisme durable pour le développement en RDC". Il s'exprimait à partir de son perchoir dressé sous les arbres fleuris du Jardin

Botanique de Kisantu. Pour faire du tourisme un pilier économique, il s'engage sur trois axes prioritaires afin d'aider le pays à endiguer la spirale de la pauvreté et à exploiter de façon durable les richesses et les merveilles touristiques que regorge ce vaste pays

planté au milieu de l'Afrique : les trois axes se résument par la création de la grande industrie du tourisme congolais ; l'érection du tourisme en un outil de cohésion nationale de consolidation de la paix et de sensibilisation citoyenne, ainsi que le relèvement du prestige du Congo et de son attraction touristique. Tels sont les défis auxquels contribue pleinement le n°1 du Tourisme en RD. Congo.

Le Ministre André Moke Sanza ambitionne de faire du tourisme congolais le pilier de l'économie nationale. Il tient, à cet égard, à travailler en harmonie avec les autres ministères pour prêter main forte au Chef du gouvernement dans la réalisation de ses missions.

Il a, à cette occasion, non seulement lancé le plan d'action de son ministère, mais aussi, l'année internationale du Tourisme en RDC, en application du programme de l'Organisation mondiale du Tourisme dont un chronogramme de mise en œuvre doit être en application en RDC. En perspective, Moke Sanza qui se veut, cette fois-ci, très rassurant quant à sa volonté de relever le niveau du tourisme, semble avoir pris la mesure des vrais défis. Car, dit-il dans son allocution qui était évidemment le moment fort et mieux choisi, "Ce n'est ni démagogique, ni prétentieux d'affirmer que la RDC, notre pays est un scandale touristique". Il a même mieux dit : « la RD. Congo est un merveilleux site touristique, mieux que les mines, sa destinée peut permettre au pays de relever conséquemment sa richesse nationale».

Il s'est investi à matérialiser les axes prioritaires du programme du Gouvernement tels qu'ils ont été défendus au Parlement par le Premier Ministre Samy Badibanga et soutenus par le Président de la République devant le Parlement. Il s'agit là, a-t-il rappelé, de la relance de l'économie, la consolidation de la paix et l'organisation des élections. Dans le secteur du tourisme, André Moke fait sienne et s'approprie le pouvoir de les traduire en actes concrets. A tout prendre, il s'est fixé une ambition de s'engager, en application du programme global du Gouvernement, à une action sectorielle forte, pratique et concrète devant effectivement permettre au pays de capitaliser cette richesse insoupçonnée qu'est le tourisme.

Avec le recul de temps, le ministre du tourisme a étudié, analysé, compris et maîtrisé les mécanismes opérationnels afin de décliner la vision de la mise en œuvre qu'il a conviée à ses collaborateurs et partenaires à partir de la terre des plantes, de vie : le jardin Botanique de Kisantu dans le Kongo Central.

Autrefois classé dans le domaine socioculturel, la nouveauté est qu'aujourd'hui, il veut faire du tourisme un véritable moteur économique.

C'est ainsi qu'il ambitionne dans son action la création de la grande industrie du Tourisme congolais pour ramener ce secteur à sa première vocation qui est de constituer un des principaux piliers de l'économie nationale : générer des recettes qui échappent au trésor public par la dynamisation du compte satellite du tourisme. C'est une action phare qui aura des effets immédiats dans la canalisation des recettes.

Ensuite, l'érection du tourisme en un outil de cohésion nationale, de consolidation de la paix et de sensibilisation citoyenne. Ici, il s'agit d'une vaste campagne de mobilisation pour la paix et la responsabilité citoyenne en s'appuyant sur le tourisme. Cette action permettra aux Congolais de découvrir les merveilles de ce grand pays afin de les pousser à aimer et à démontrer son engagement patriotique.

Enfin, la dernière action le relèvement du prestige du Congo et de son attraction touristique. Cette action vise à présenter au monde les merveilles du Congo ainsi que l'aspiration profonde des Congolais à vivre en paix afin de concourir au développement économique et social de la RDC.

Il a exprimé sa gratitude au Chef de l'Etat à qui, il a souhaité les vœux les meilleurs pour l'année 2017 et a, aussi, remercié le Premier Ministre pour le choix porté sur sa modeste personne.

Dans son mot de Bienvenu, le Dr. Pasteur Cosma Wilungula, Dg de l'ICCN, a présenté la splendeur des valeurs et richesses de conservations des plantes rares que contient le site touristique du Jardin Botanique de Kisantu avant de se déployer dans la visite de ce merveilleux jardin.