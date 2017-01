Burkina Faso: 3 ans de vie du MPP - Les militants du Kadiogo dressent un bilan satisfaisant

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) section Kadiogo, a tenu une conférence provinciale, le 29 janvier 2017, au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) à Ouagadougou. Cette conférence avait pour but de formuler des propositions pertinentes, consensuelles qui pourront être prises en compte lors du prochain congrès du parti prévu pour se tenir en mars 2017.

En prélude au congrès du parti prévu pour se tenir en mars prochain, les militants du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), réfléchissent sur les grands points qui y seront abordés. C'est à cet exercice qu'ils se sont livrés au cours de la conférence provinciale du Kadiogo, tenue le 29 janvier dernier à Ouagadougou.

Se penchant sur la vie du parti, les militants du Kadiogo ont dressé un bilan positif des 3 ans d'existence du MPP.

« Aujourd'hui, pour un bilan de trois ans, je peux dire qu'il est satisfaisant. Nous sommes allés à des élections, au niveau du Kadiogo, nous sommes arrivés premier. Car, nous avons obtenu plus de députés et plus de conseillers.

Ce qui nous a permis d'avoir la mairie centrale et également contribuer à avoir une majorité relative au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi été à l'avant-garde de toutes les luttes contre la modification de l'article 37, de la Constitution et également pour faire échec au coup d'Etat de 2015.

Donc, le bilan est quand même satisfaisant et il convient même de nous féliciter pour le travail abattu », a déclaré le Neemd-Naaba, Secrétaire général du MPP section provinciale du Kadiogo. Pour lui, cette conférence provinciale fait suite aux instructions de la Direction du parti.

A l'entendre, c'est suite à cette instruction venant de la direction, qu'ils ont organisé des assemblées générales, dans tous les arrondissements et les communes rurales afin de pouvoir recueillir les avis et suggestions de leurs différents camarades.

Et cette conférence sera l'occasion de consigner dans un seul document les avis et suggestions déjà collectés afin de les transmettre à l'assistance et à la direction du parti représentée par une délégation composée de superviseurs.

Selon Bébrigda Mathieu Ouédraogo, membre du bureau exécutif national du MPP, il s'agira au cours de la conférence provinciale de la section Kadiogo du parti, d'examiner la vie du parti, le fonctionnement des structures, et également jeter un regard sur le programme présidentiel, en faire le bilan, les constats, les insuffisances, les perspectives, de voir quel accompagnement le parti doit faire pour accompagner le programme présidentiel.

A l'en croire, son parti a opté pour la sociale démocratie, que tous ses militants ainsi que toutes ses structures doivent participer à sa vie et à son fonctionnement. Nos activités relèvent des acquis comme des insuffisances.

« Et c'est cela que nous devons corriger pour la conduite de notre parti et pour la conduite du pays, parce que nous sommes le parti au pouvoir. Et notre responsabilité historique c'est engager le devenir du Burkina pour un mieux vivre ensemble », a laissé entendre Bébrigda Mathieu Ouédraogo.