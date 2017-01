Les Etalons poursuivent leur belle chevauchée à la CAN Gabon 2017. C'est ainsi qu'ils ont dominé… Plus »

Ce sont donc des outils qui doivent être disponibles en quantité et en qualité. Au Burkina pourtant, selon le collectif des syndicats de l'enseignement, non seulement le nombre fait défaut, mais aussi le contenu des manuels distribués laisse également à désirer.

D'ailleurs, a-t-il revelé, à ce jour, les formalités relatives au marché de 2016 ne sont toujours pas faites. « Partant de ce constat et en tenant compte du temps de conception de la maquette et de la production, c'est encore parti pour une autre année scolaire sans manuels scolaires », ont déploré les membres du collectif. Plusieurs établissements, ont-ils témoigné, ne disposent toujours pas de manuels

Ensemble, elles peuvent donc bel et bien satisfaire la demande du ministère en charge de l'éducation nationale et surtout éviter les situations de blocage que subit actuellement le circuit de distribution.

Telles ont été les raisons qui ont motivé le collectif des syndicats de l'enseignement à entreprendre, du 7 au 16 novembre 2016, des sorties terrain au sein de plusieurs structures intervenant dans la chaîne de production et de livraison des manuels scolaires et des vivres destinés aux élèves.

Comprendre les dysfonctionnements, les difficultés liées à la commande et à la distribution des intrants d'une part, et, d'autre part, recenser les raisons objectives du grand recul dans la commande, la production et la distribution des manuels aux élèves ainsi que les problèmes liés à la viabilité des cantines.

