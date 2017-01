Congo-Kinshasa: Lettre ouverte des femmes sur l'Accord politique

Une cinquantaine d'organisations de femmes, de la RDC, d'Afrique et du monde appellent le Président Joseph Kabila et les autres acteurs politiques à mettre en œuvre, rapidement, l'accord de la Saint Sylvestre, signé le 31 décembre 2016.

24 janvier 2017

Mesdames et Messieurs les signataires de l'Accord de la Saint-Sylvestre,

Nous soussignées, les femmes de la République Démocratique du Congo (RDC), femmes d'Afrique et du monde entier, saluons la signature de l'Accord Politique Global et Inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa, le 31 décembre 2016. Nous félicitons chacun d'entre vous d'avoir choisi la voie de la paix plutôt que celle du conflit. Cet accord représente une étape importante vers la paix, mais pour garantir cet avenir pacifique, il est vital que les parties travaillent ensemble pour que cet accord soit suivi de progrès tangibles sur le terrain.

Dans une lettre précédente adressée au Président Joseph Kabila le 15 décembre 2016, nous formulions deux demandes urgentes. La première, que le Président déclare publiquement qu'il ne se représentera pas pour briguer un troisième mandat à la tête de l'Etat ; et la seconde, qu'il ne soutienne aucune réforme de la constitution. Nous sommes très satisfaites que ces deux requêtes aient été honorées et mentionnées expressément dans l'accord du 31 décembre.

Nous demandons maintenant à toutes les parties à l'accord de garantir :

1. La mise en œuvre de l'accord dans son ensemble, notamment la finalisation rapide du calendrier électoral afin d'assurer la tenue des élections avant la fin de l'année 2017.

2. La rôle significatif et l'intégration à part entière de la société civile, et plus particulièrement des groupes de femmes, dans le Conseil National pour le Suivi de l'Accord.

Nous appelons nos sœurs et nos frères en Afrique et dans le reste de communauté internationale à soutenir votre initiative et vos efforts pour une mise en œuvre réussie de l'accord. Nous saluons l'accueil réservé à cet accord par la présidente de la Commission de l'Union Africaine et la déclaration présidentielle du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cependant, nous pensons que les représentants du peuple congolais sont en définitive les seuls à pouvoir mettre la paix au-dessus de tout et apporter la stabilité à la nation.

Nous exprimons toute notre gratitude envers les évêques pour leur rôle dans la conclusion de cet accord, et exhortons la CENCO à continuer à travailler avec toutes les parties pour en assurer la mise en œuvre complète.

En tant que signataires de cet accord politique, les yeux du monde sont sur vous. Nous observons vos faits et gestes, et vous rappelons que la sécurité de la République Démocratique du Congo est entre vos mains. Nous vous demandons de poursuivre vos efforts et de concrétiser les acquis de l'accord afin de réaliser la première passation de pouvoir démocratique dans l'Histoire de la RDC, et ainsi ouvrir la voie à une paix durable.

Nous vous prions d'agréer l'expression de notre très haute considération.

Signataires :

Organisations de femmes congolaises

Organisations de femmes internationales

___________

Destinataires :

