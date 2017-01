Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - La signature n'a pas eu lieu ce samedi 28 janvier 2017

La signature de l'arrangement particulier àl'Accord du 31 décembre 2016 n'a pas eu lieu le samedi 28 janvier comme prévu ; la Majorité présidentielle et le Rassemblement ne se sont pas entendus sur le mode de désignation du Premier ministre, la nomenclature des ministères (l'affectation des ministères entre les parties prenantes), le chronogramme concernant la date de nomination du Premier ministre et le déroulement des activités, la place de la CENCO, etc.

Parmi les acquis, on peut noter le format du gouvernement, le profil du Premier ministre et des membres du gouvernement, le Conseil national de suivi de l'Accord et du processus électoral (CNSA), profil des membres du CNSA, composition du CNSA, rôle et place des vice-présidents du CNSA.

Le principal point de blocage reste le mode de désignation du Premier ministre. Pour la Majorité présidentielle, le Rassemblement présente cinq candidats premier ministre et le président en choisit un parmi eux. Pour le Rassemblement, il ne peut présenter qu'un seul candidat qui va être nommé par le chef de l'Etat.

Le Rassemblement souhaite que la CENCO joue un rôle d'accompagnement pendant la transition, alors que la Majorité présidentielle ne veut lui attribuer aucun rôle.

Abbé Jean-Marie BOMENGOLA

Secrétariat technique de la Cenco