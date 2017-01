Congo-Kinshasa: Un minimum de volonté

Les Congolais croyaient dur comme fer qu'ils iront au moins en demi-finale de la CAN 2017. Mais ils ont… Plus »

Les négociateurs du Centre interdiocésain ont fait le nécessaire en trouvant des compromis sur les questions essentielles touchant à la cogestion de la transition. Les points qui achoppent, notamment le mode de désignation du Premier ministre, sont d'ordre subjectif et donc surmontable. Il suffit que tous les acteurs, particulièrement ceux du Rassemblement et de la Majorité présidentielle, manifestent juste un minimum de volonté politique pour que tout soit bouclé et qu'on passe à la phase de mise en œuvre de l'Accord. Ils se sont déjà faits plusieurs concessions mutuelles.

La Majorité présidentielle et le Rassemblement ne se sont toujours pas mis d'accord sur le mode de désignation du Premier ministre. Une question pourtant déjà réglée par l'Accord du 31 décembre qui note clairement que le Rassemblement présente un Premier ministre que le président de la République va nommer. Contre toute attente, c'est ce point qui constitue la pomme de discorde entre les deux parties, au point de rallonger indéfiniment les discussions, au grand dam des populations congolaises et partenaires de la RDC.

