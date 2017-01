Congo-Kinshasa: Affaire Moïse Katumbi - Me Mumba Gama réclame la suppression de la clause « Arrestation immédiate »

L'abandon des charges contre l'ancien gouverneur du Katanga contribuera à la paix et à la bonne préparation des élections, a dit à la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo) Me Mumba Gama, l'un des avocats de Moïse Katumbi.

Me Mumba Gama, l'un des membres du collectif de la défense de Moïse Katumbi dans l'affaire qui l'oppose au Grec Alexandros Stoupis, attend du gouvernement l'abandon de la mesure d'arrestation immédiate contenue dans le jugement prononcé par le tribunal de paix Lubumbashi-Kamalondo pour spoliation d'un immeuble.

Il l'a fait savoir au terme d'une audience qu'une délégation d'évêques de la Cenco en mission à Lubumbashi, a accordé le vendredi 27 janvier 2017 aux proches de l'ex-gouverneur du Katanga.

Il a déclaré : « La levée de cette mesure permettra à l'ancien gouverneur de retourner au pays afin de présenter ses moyens de défense ». Il a expliqué que lors du procès qui a conduit à sa condamnation à trois ans de prison, M. Katumbi ne s'était pas défendu comme il le fallait.

En mai 2016, l'ex-gouverneur du Katanga était condamné à trois ans de prison pour faux et usage de faux dans cette affaire. Ce jugement était assorti d'une clause d'arrestation immédiate, alors que Moïse Katumbi était autorisé bien avant à quitter le pays pour suivre des soins à l'étranger.

Après ce jugement rendu par contumace par le tribunal de paix Lubumbashi-Kamalondo, le collectif des avocats de la défense de Moïse Katumbi Chapwe avait alors interjeté appel.

A ce sujet, Me Gama a affirmé que l'introduction d'un recours après un jugement du premier degré sursoit directement l'application de ce jugement. L'avocat s'est ainsi indigné : « Mais à chaque fois que Moïse Katumbi décide de revenir au pays, les services de sécurité le menacent d'arrestation, parce que la condamnation a été assortie de l'arrestation immédiate ». Il recommande à la justice congolaise de classer ce dossier sans suite , car estimant qu'il s'agit d'une affaire politique.

Il est convaincu que l'abandon des charges contre Moïse Katumbi dans l'affaire l'opposant au Grec Stoupis contribuera à la paix et à la bonne préparation des élections. Il sied de noter que la délégation des évêques séjourne depuis le mercredi 25 janvier 2017 à Lubumbashi dans le cadre de l'application des mesures de décrispation contenues dans l'Accord du 31 décembre.

Dans le cadre de ces mesures de décrispation, les négociateurs du camp présidentiel et ceux de l'opposition ont confié aux évêques les dossiers des cas dits « emblématiques » dont celui de Moïse Katumbi.

Rappel des faits

Après l'échec patent de la rocambolesque affaire de présumés mercenaires américains à la solde de Katumbi, Kinshasa avait donc décidé de se rabattre sur des griefs de droit commun. La stratégie a fait recette, particulièrement dans l'ex-Katanga. La MP s'est montrée spécialiste de montage grossier des plaintes. Le bonimenteur, celui-même par lequel Jean-Claude Muyambo a été incarcéré, est resté le même, à savoir Emmanuel Alexander Stoupis.

Le plaignant se serait rendu compte de l'affaire, dit-on, en épluchant les documents relatifs à une succession. « Les faits initiaux remontent au milieu des années 70 », se souvient un habitant de Lubumbashi. « A cette époque, Moïse devait avoir à peine plus de 10 ans. C'est son frère, Raphaël Katebe Katoto qui a mené la transaction qui n'a rien d'illicite », avait révélé à l'époque un avocat au journal belge La Dernière heure.

C'est donc ce sujet grec qui a déposé, le 10 juin 2016 devant le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, une plainte mettant en cause Moïse Katumbi pour spoliation d'un immeuble situé au croisement des avenues Mahenge et Kato, dans la commune de Kampemba de la ville de Lubumbashi. Devant le tribunal, le fameux plaignant s'est prévalu de la qualité de seul héritier de Mme Vosnakis Katina, prétendue ancienne propriétaire de l'immeuble querellé.

Or, selon les premiers éléments de l'instruction, cet immeuble est réputé être propriété de M. Katebe Katoto, frère aîné de Moïse Katumbi, suivant le certificat d'enregistrement n° vol 197 Folio 114 établi depuis le 11 février 1976. Document acquis régulièrement en vertu d'un acte conclu entre lui et la République en 1976, et ce, après déclaration de l'immeuble « Bien abandonné », par l'arrêté départemental n°11440/000011/1976 du 28/01/1976 du commissaire d'Etat aux Affaires foncières.

C'est seulement en 2016, soit 40 ans plus tard, qu'Alexander Stoupis a finalement surgi pour faire valoir ses droits. Pire, dans le seul but de spolier M. Katebe Katoto, le sujet grec a produit à l'audience du 20 juin 2016, devant le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, un acte de vente datant du 1er/09/1998 dont il attribue la rédaction à Moïse Katumbi. Un acte délictueux pour lequel il devra répondre en citation directe le 11 juillet prochain devant le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo. En plus de ce grief, les avocats de Katebe Katoto et Moïse Katumbi le chargent également de l'infraction de dénonciation calomnieuse.

A Lubumbashi, comme à Kinshasa, la plupart des personnes sondées ne semblaient pas prêter le moindre crédit à cette « nouvelle affaire Katumbi ». « On a compris que le pouvoir ne veut pas qu'il rentre ou alors qu'il soit condamné pour ne pas être éligible. Mais la ficelle est tellement grosse qu'elle en devient pathétique. Le conclave de Genval, qui s'est tenu chez vous la semaine dernière a abouti, notamment, à la demande de lever des poursuites engagées contre les opposants. C'est une mesure faire pour des cas comme celui-ci car on sait que le pouvoir en place va intriguer pour nuire à ses adversaires ».

« On vient de loin. Il y a un mois, Moïse Katumbi était à la tête d'une milice de 600 mercenaires. Tout cela a fait pssshit, comme disait Chirac. Du coup, on trouve un Grec qui, d'Athènes, l'accuse de spoliation. Pas de doute, les Belges, vous nous avez inculqué l'art du surréalisme », s'était amusé l'avocat contacté par le quotidien belge.