Cote d'Ivoire: Démission du sélectionneur français de l'équipe nationale ivoirienne de football

Pour son avenir immédiat après sa démission, il envisage de se reposer d'abord et songer à faire plus tard quelque chose.

Dans un entretien posté sur le site Internet de la FIF, il a déclaré que "l'objectif était d'aller plus loin dans la compétition pour défendre notre titre. Et de ne pas passer ce premier tour, c'est une cruelle désillusion. Je suis conscient de la déception que cela a pu engendrer chez tous les Ivoiriens. Mais il faut qu'ils sachent que je suis extrêmement déçu. Quand un objectif n'est pas atteint, cela me touche et je n'aime pas décevoir".

