Cameroun: Lions indomptables - 27 millions de primes déjà payés par joueur

Le Cameroun s'est imposé samedi dernier (0-0,4-5), au bout d'une séance de tirs au but face au… Plus »

Et si le Cameroun remporte la finale, chaque joueur recevra de manière cumulée 40,5 millions de FCFA. Les joueurs et les dirigeants ont convenu de ce que les primes ne sont plus par match, mais par objectif.

Soit, environ 27 millions de FCFA par joueur. En effet, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a publié le 12 janvier 2017 un communiqué qui fixe la structure des primes des Lions indomptables du Cameroun dans le cadre de leur participation à la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) qui se joue au Gabon depuis le 14 janvier et ce, jusqu'au 5 février.

Avant le match de samedi dernier, l'on a entendu la grogne au sein de l'équipe nationale de football. Et pour cause, les primes promises par la Fédération camerounaise de football n'avaient pas encore été payés. Mais quelques heures avant ce match contre le Sénégal, le ministre des Sports, Ismaël Bidoung Mkpatt, a annoncé que le paiement avait été réglé.

